La F.C. Alghero vince a tavolino. Il New Codrongianos non si è presentato nel campo comunale di Caniga (Sassari) e per la Fc Alghero arriverà la vittoria tavolino.

La formazione giallorossa avrebbe preferito giocare la partita per conquistare la vittoria sul campo. Ora, in attesa del pronunciamento ufficiale da parte del giudice sportivo che, da regolamento, assegnerà la vittoria a tavolino alla Fc Alghero, la squadra di Pippo Zani pensa già al prossimo match che si disputerà sabato prossimo ad Olmedo contro il Tottubella. L’arbitro Carlo Casu di Sassari, dopo aver fatto l’appello con la squadra giallorossa, ha atteso 45 minuti, come da regolamento.

“Sia io che i giocatori – ha detto il tecnico algherese – avremmo preferito giocare la partita contro il New Codrongianos, in ogni caso andiamo avanti e pensiamo al prossimo avversario. Spero di recuperare alcuni infortunati anche perché il Tottubella è una squadra formata da giocatori di categoria che venderà cara la pelle”.

Questa la formazione che oggi avrebbe dovuto affrontare il New Codrongianos: Bellinzis, Cariga, Cingotti, Ardu, Sanna Michele, Gnani, Nemore, Delias, Monni, Catogno, Fofana. A disposizione: Serra, Moro, Gallo, Carta, Rizzu, Nunfris, Satta Giuseppe, Campus, Livesi.

