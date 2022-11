Borse personalizzate per promuovere il tuo brand: un piccolo ma grande strumento pubblicitario

Wikabags rende facile ordinare delle maglifiche borse in tela personalizzate stampate con il tuo logo sia ad uno che a più colori.

Ordina subito le tue borse stampate personalizzate con il nostro semplice sistema di personalizzazione e un’ampia gamma di borse xon prezzi davvero all’ingrosso. Sfoglia le borse in tela , le borse in cotone , le borse in tela di iuta e le borse con coulisse in una varietà di colori, stili, materiali e prezzi. Seleziona le tue borse, il servizio di personalizzazione che desideri e aggiungi entrambi al carrello.

Seleziona lo stile, il colore e la quantità di borse che desideri ordinare.

Seleziona il servizio di personalizzazione che desideri come Serigrafia o Stampa Digitale e aggiungi al carrello la tua shopper bags :

: Completa il tuo ordine e invia il pagamento sul primo portale di buste personalizzate. Quindi, invia semplicemente un’e-mail con il tuo logo, design o grafica e noi ci occuperemo del resto!

Borse di tela personalizzate serigrafate e servizio di stampa digitale diretto sulla shoppers

Ordina borse in tela personalizzate stampate con il logo della tua azienda o il design che preferisci. Le borse promozionali sono un modo efficace e collaudato per pubblicizzare efficacemente la tua attività e il tuo marchio, e con Wika non è mai stato così facile e conveniente ordinare borse personalizzate di qualità.

Le borse promozionali sono articoli omaggio versatili e popolari che danno visibilità alla tua attività negli anni a venire. Anche le borse di tela serigrafate personalizzate e le borse di tela stampate in digitale direttamente sull’indumento sono un modo meraviglioso per commemorare un evento speciale. Wikabags ha così tanti stili e colori di borse di tela da siamo sicuri che ne troverai una adatta al tuo pubblico, clientela e al tuo budget.

Scegli lo stile, il materiale e il colore delle tue borse di shopping promozionali stampate e personalizzate con prezzi davvero all’ingrosso

Wikabags ha una vasta selezione di stili, colori e materiali di in tela bag. Puoi scegliere tra una varietà di borse in tela bianca, borse con coulisse, borse in tela di cotone biologico, borse per vino in juta o borse regalo sfuse.

Disponiamo di un arcobaleno di opzioni di colore, dalle borse in tela rosse in tinta unita con chiusure a cerniera a borse in tela per carichi pesanti con strisce blu nautiche o borse in tela in cotone con manici colorati. Wikabags offre borse di tela in una varietà di fasce di prezzo per adattarsi a qualsiasi budget e offriamo borse di tela personalizzate stampate alla rinfusa per risparmi ancora maggiori.

Guida al Materiale della shopper bags

Non sai quale materiale selezionare? Le borse in tela e cotone sono scelte molto popolari per la loro durata e il fatto che sono biodegradabili al 100%. Le borse in tela di juta sono anche un materiale molto ecologico e biodegradabile al 100%. Quando hai bisogno di qualcosa di leggero e resistente, le nostre borse in tessuto non tessuto sono un’ottima scelta.

Stile borsa in tela

Se non sei sicuro di quale stile di borsa ordinare, pensa a come verrà utilizzata la tua borsa. Sarà utile che abbia una chiusura con cerniera? Vuoi che attiri una clientela più giovane?

Le buste di carta personalizzate di Wikabags sono molto apprezzate dagli studenti e sono disponibili in una varietà di tessuti e colori. Vuoi che le persone utilizzino le tue borse per le gite in spiaggia, per fare la spesa, per trasportare il loro laptop?

Una volta che hai risposto a questa domanda, sarai più pronto per decidere tra una borsa in tela oppure in tnt facile da decorare o una borsa a libro in cotone biologico con un soffietto completo. Con dozzine di stili tra cui scegliere, Wikabags ha la garanzia di avere la bag giusta per te!

Colore borsa in tela

Molte persone scelgono una in tela bag promozionale naturale o bianca come sfondo e scelgono la stampa digitale alias DTG (Direct to Garment Printing Service) per il loro logo colorato o foto e grafica a colori, ma quando il tuo design è un semplice colore o fino a Logo in 3 colori solidi o messaggio e slogan.

Avere una borsa in cotone o tela dai colori vivaci o anche borse promozionali come borse in tessuto non tessuto o sacchetti di plastica può davvero aiutare il tuo messaggio e slogan o design a distinguersi con i servizi di stampa serigrafica.

I colori scuri come il blu navy e il nero sono scelte molto popolari per borse promozionali personalizzate stampate per borse da lavoro e borse omaggio per eventi aziendali.

Utilizzo di borse di shopping promozionali per pubblicizzare la tua attività e diffondere il tuo brand

Ora che hai scelto lo stile, il materiale e il colore della tua in bag in tela, è il momento di personalizzarele con un messaggio di marketing, un logo o un’opera d’arte personale. Puoi scegliere tra nitida serigrafia personalizzata o stampa digitale che ti consente di utilizzare colori illimitati per un risultato di stampa vivace e vivido. I modelli di borse in tela personalizzate serigrafate possono avere fino a 5 colori diversi. La stampa digitale diretta sull’indumento utilizza colori illimitati, il che consentirà al design della tua borsa di essere più complesso con sfumature, sfumature e colori che risaltano davvero.

Promuovi la tua attività o fai durare i ricordi con borse di tela personalizzate in grandi quantità

Metti il tuo marchio sotto i riflettori con una borsa stampata personalizzata che va ovunque, dai viaggi di shopping agli eventi sportivi. Sorprendi e delizia i tuoi clienti o dipendenti che lavorano sodo con una shopper bag in tela stampata personalizzata al tuo prossimo evento aziendale. Evidenzia l’impegno della tua azienda per la sostenibilità con borse di juta personalizzate ecocompatibili con il tuo logo.

Le borse promozionali personalizzate stampate sono un’ottima scelta per il marketing della tua attività, la pubblicità di un prodotto, per eventi sportivi e per eventi aziendali. Le borse personalizzate sono un ottimo modo per personalizzare il tuo prossimo evento, che si tratti di un matrimonio o di una festa di compleanno.

Le borse in tela serigrafate sono più di un semplice modo per trasportare oggetti, sono un modo per condividere il tuo messaggio e mostrare il tuo stile personale. Tuttavia, le borse di marca e personalizzate non sono solo per omaggi. I nostri clienti creano anche un’ampia varietà di merchandising in tela bag stampati personalizzati con loghi aziendali o opere d’arte originali che possono poi vendere a scopo di lucro.

Ci sono così tante opportunità di marketing con borse personalizzate, ma le borse promozionali non riguardano solo affari e marketing. Cosa c’è di più divertente che personalizzare una borsa con coulisse con il nome o il logo della squadra per i membri della tua squadra sportiva? Mostra il tuo spirito scolastico con il nome della scuola, la mascotte o il logo blasonato su una borsa in tela resistente.

Distribuisci borse personalizzate in occasione di riunioni di famiglia, feste di compleanno, matrimoni e altro per un ricordo meraviglioso e unico che apprezzeranno e useranno ancora e ancora.