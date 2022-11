Insieme per Ploaghe: chiarezza sugli interventi effettuati nelle piscine comunali di via Sardegna

Interrogazione gruppo consiliare Insieme per Ploaghe

Quali interventi sono stati effettuati nelle piscine comunali di Ploaghe e quali sono le attuali condizioni della struttura di via Sardegna?

Lo chiede in un’interrogazione il gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Ploaghe”.

advertisement

Interrogazione gruppo consiliare

“Nei giorni scorsi, si legge nell’interrogazione, è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione della piscina per i prossimi 12 mesi.

La struttura, lo ricordiamo, è chiusa oramai da oltre due anni.

Oltre ai problemi legati alla pandemia era stata evidenziata dall’amministrazione comunale la necessità di effettuare urgenti interventi di manutenzione e riparazione.

Non sappiamo quali lavori siano stati eseguiti –

scrivono i consiglieri Eliana Fois, Giuseppe Sini, Pier Mario Tedde e Gian Filippo Sechi –

di certo quello che si sa è che per due anni non sono stati pubblicati bandi per l’affidamento della gestione e soprattutto l’impianto è rimasto chiuso.

Più volte, in questo lasso di tempo, i cittadini di Ploaghe hanno segnalato la più che comprensibile esigenza di poter fruire di un servizio e di una disciplina sportiva particolarmente praticata da tutte le fasce di età.

Oggi, finalmente, veniamo a sapere che qualcosa si muove con la pubblicazione del bando di gara.

Vorremmo però essere messi a conoscenza delle criticità che erano state riscontrate a suo tempo, degli interventi effettuati, delle somme che sono state impiegate e in generale dello stato attuale di tutta la struttura di via Sardegna.

In particolare –

concludono i consiglieri –

vogliamo essere rassicurati sul fatto che tutti i lavori eseguiti abbiano definitivamente risolto i problemi a suo tempo evidenziati e che dunque l’impianto possa riprendere l’attività con continuità.”