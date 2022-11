Eleonora Pariante dà il via al progetto di Coaching Nutrizionale per Artisti

Una bella iniziativa lavorativa e di passione per l’attrice Eleonora Pariante : ha preso il via il suo nuovo Progetto di Coaching Nutrizionale per Artisti.

Tutti coloro che devono controllare il peso, aumentare la massa muscolare, implementare le energie, migliorare la compattezza della pelle, i segni dell’invecchiamento, anche per bambini e i ragazzi che tendono all’obesità e all’acne etc.

Con l’attitudine, che viene dall’insegnamento, dalla docenza, da una importante crescita personale come attrice.

advertisement

Ecco che Eleonora, popolare per teatro, cinema, tv (Centovetrine, la dottoressa Giò, e tanto altro ),

si è ritrovata a riflettere su una serie di aspetti della professione.

‘Mi sono resa conto che questo aspetto, del coaching individuale, della crescita personale, che diventa la crescita dell’artista in senso più ampio, ha un rilievo importantissimo.

Tenendo ben presente quello che per il nostro lavoro è assolutamente necessario cioè una salute per così dire di ferro e un aspetto sano e giovanile.

Ho deciso di farmi pioniera, almeno qui in Italia, di questo aspetto.

Lo studio è a Roma ma posso avviare collaborazioni dove necessario’

spiega la Pariante che parla inglese e francese.

Una poliedricità messa al servizio degli altri che va assolutamente incoraggiata.