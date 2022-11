Prevenzione alla droga anche per chi pensa di non averne bisogno

Iniziative di prevenzione alla droga

I volontari della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga hanno continuato con le campagne di sensibilizzazione e informazione riguardo i problemi legati al consumo di droga.

Sabato scorso a:

Sestu, poi a Cagliari, Oristano, Nuoro e La Maddalena, sono le piazze in cui da lunedì ad oggi si sono svolte le iniziative di prevenzione che hanno svelato anche dei paradossi.

Nonostante questi ultimi giorni siano stati macchiati da varie notizie di vite perse a causa di autisti sotto l’effetto di stupefacenti, i volontari hanno trovato per strada anche l’eccezionale testimonianza di uno che negava la pericolosità della droga.

Smilzo, disordinato e indubbiamente non curato, il personaggio in questione non ha voluto tuttavia elencare alcun effetto determinato dall’assunzione di stupefacenti, pur dichiarando di conoscerne gran parte.

Forse, come accade in molti casi, temeva solo che i volontari, come il resto della società, lo additassero.

In realtà le campagne di prevenzione sono anche in favore di persone che come lui hanno avuto la sfortuna di cadere nella rete della droga.

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” disse L. Ron Hubbard.

La nostra cultura deve cambiare

Che si tratti dell’imbarazzo nel chiedere aiuto quando si finisce in questa ragnatela, che si tratti dell’insensibilità di chi punta il dito contro il consumatore di droga, la nostra cultura deve cambiare in merito a questo soggetto.

La prevenzione è e sarà il mezzo principale per spegnere questo incendio di degrado perché si basa sul dare le corrette informazioni lasciando alle persone la libera scelta in quanto è molto più semplice non fare uso di alcuna droga piuttosto che uscirne una volta che se ne è fatto consumo.

L’ambizione è e sarà una cultura di libertà dalla droga.