A Gallipoli nuova edizione di Salexpo

Si rinnova anche quest’anno a Gallipoli dal 8 al 11 novembre l’appuntamento con Salexpo “Il Salento a Tavola”, giunto alla settima edizione, in cui le eccellenze eno-gastronomiche salgono sul palcoscenico

A Gallipoli nuova edizione di Salexpo- l’iniziativa di valorizzazione dei prodotti tipici della tradizione salentina e del territorio, la Rassegna del Gusto dedicata alle prelibatezze gastronomiche salentine. Si configura come momento dedicato per la promozione dei sapori sul territorio nazionale, in particolare dei prodotti a Km 0, con l’obiettivo principale di promuovere tutto il comparto produttivo tipico del Salento, partendo dalla tavola ed arrivando a ritroso fino al mare ed alla terra con gli uomini che lavorano che hanno scelto la via della qualità come strada unica per il successo.

I prodotti salentini saranno i protagonisti: con la guida di Chef e critici gastronomici si apriranno nuovi scenari nazionali sulle tavole dei principali ristoranti italiani, un processo virtuoso e ricco per armonizzare i sapori della tradizione con i nuovi trend in cucina. Un momento unico in cui promuovere e far conoscere il territorio pugliese, nello specifico salentino, e le sue eccellenze enogastronomiche a un pubblico locale e di turisti durante l’estate di San Martino. Il tema culinario è il più gettonato nella penisola italiana e nel mondo. Sono sempre più comuni i programmi di cucina in tv e aumenta l’attenzione dei consumatori sui prodotti d’acquistare. In questo scenario si inserisce Salexpo, il salone del gusto dedicato alle prelibatezze gastronomiche salentine.

L’iniziativa si articolerà in un’esposizione ospitata all’Hotel Bellavista Club Caroli Hotels dove saranno allestiti i banchi di Salexpo. Gli espositori potranno presentare i propri prodotti sui desk messi a disposizione dall’organizzazione.

Onofrio Terrafino e Massimo De Matteis, chef selezionati in collaborazione con l’Associazione Euro-Toques Italia e impegnati in cucine di ristoranti dei Caroli Hotels vestiranno i panni di buyers e di critici gastronomici incontrando, senza intermediari, i produttori delle eccellenze gastronomiche salentine.

I maitre AMIRa Nicola Carini e Alessandro Isaia di Caroli Hotels saranno le guide specializzate in questa experience per gli studenti degli Istituti alberghieri.

All’ Hotel Bellavista Club Caroli Hotels si terranno momenti di show cooking, workshop, la cucina sarà messa a disposizione per il Contest tra gli Istituti Alberghieri e sarà organizzata una cena solidale a sostegno della Casa della Carità della Caritas di Lecce.

Ci saranno momenti dedicati ai “Corsi di Cucina Salentina”.

Tra le attività da segnalare:

Corsi di cucina per Appassionati

Lo Chef Euro-Toques Massimo de Matteis insieme ai produttori illustreranno le peculiarità dei prodotti delle eccellenze salentine. Dividerà i partecipanti in due squadre e in brigate che in cucina prepareranno pietanze tipiche della tradizione salentina rivisitate. Seguirà una degustazione di quanto preparato.

Gratuito

Walking Wine ‘n Dinner

Venerdì sarà allestito un percorso evocativo ed enogastronomico alla ricerca dei sapori inesplorati dei vini salentini. Luoghi diversi associati a diversi sapori.

40€

8 Assaggi per scoprire il Salento

Chef Euro-Toques tra i banchi della manifestazione prepareranno un menu composto da 8 portate usando le eccellenze enogastronomiche protagoniste a Salexpo.

15€

Bon Vivre il cibo si racconta

Eccellenza è anche sinonimo di salute. Un aiuto alla conoscenza dei cibi che oltre ad essere saporiti, aiutano il nostro organismo a mantenersi in forma. Sabato sera con il medico Giancarlo Piccini saranno illustrati i cibi che fanno bene.

30€

Ristoranti Selezionati Salexpo per gustare le prelibatezze del Salento con menù evento:

Terminal – Santa Maria di Leuca

Joli Park – Gallipoli

A Casa tu Martinu – Taviano

Le Stanzie – Supersano

Bellavista Club – Gallipoli

Castello di Ugento – Ugento

Primo Restaurant – Lecce

Masseria La Cornula – Nardò

Offishina – Matino

Cantina Duca Guarini – Scorrano

Facula – Gallipoli

L’altro baffo – Otranto

Il Ficheto – Carpignano Salentino

Al capitano cortese – Morciano di Leuca

Sante Le Muse – Salve

Masseria Nonno Tore Tricase

Retrò – Castrignano del Capo

Zio Tom –Santa Maria di Leuca

Agriturismo Gli ulivi – Tricase Porto

Agriturismo Spirdo – Ruffano

Menhir – Minervino di Lecce

Lo Scalo – Novaglie

Agritoria Fulana – Giuliano di Lecce

Trattoria Jolanda – Lucugnano

La Cutura – Giuggianello

La Vecchia Cantina – San Simone

Trattoria Acaya – Acaya

Rua dei Travaj – Patù

Schola Sarmenti – Nardò

Lemi – Tricase

Taverna del porto – Tricase Porto

Il pettolino – Gallipoli

La Galleria del Gusto, L’AliMentario e Il Salotto del Gusto sono ospitati al

Bellavista Club

Corso Roma, 219

73014 Gallipoli

Per info e Prenotazioni: segreteria@salexpo.it www.salexpo.it. +39 0833 261831

Elenco Produttori: 1904 Gassosa, Acqua Orsini, Alda, Alea, Alpagros, Amaro Salento, Ascalone, Benedetto Cavalieri, Borsci San Marzano, Cadore Spumoni, Cafè dei Napoli, Pasticceria Calò & Monte. Caroppo Donato, Castel di Salve, Castrense Mare Vivo, Cazzetta, CONAP, Coniglio di Terra d’Otranto, Cooperativa ACLI Racale, Distillerie Cappello, Dolciumi Davide Tamborrini, Duca Carlo Guarini, Fedele Pasticceria, Fior di Salento, Foresta Forte, Forno d’oro, Friscous Petramarè, Gel Crems Gelidal, Gina & Sofia, Il Giardino sotto il naso, In Mare, Industria Filosofica, Infuso Natura, Jentu, La Castellana, La Dispensa di Caroli, La Gru, La Cornula, Legno in testa di Paolo Zippari, Leone de Castris, Liquorificio Piccioli, L’olivicola Maglio, Melograni Martino, Michele Calò & Figli, Miele Margarito, Mulino Maggio, Natura & Benessere, Nuova Colì, Opera Seme, Ovojuri, Panificio Rosafio, Parisi Design, Pentole Agnelli, Perrone, Primoljo, Salento Chips, Sandemetrio, Scapece Manno, Sciarok, Selvaggi Miele, Sfruttazero, Spinelli Caffè, Superbe Bio Salento, Tessiture Giaquinto, Tognana, Unione Agricola Melissano, Vincotto Primitivo, Zafferano Luna.

Programma

Martedì 8 novembre 2022

9:00 Cerimonia d’Inaugurazione di Salexpo, apertura della Galleria del Gusto e dell’AliMentario alla presenza di una rappresentanza degli allievi degli Istituti Professionali per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera

9:05 Arrivo del food truck di Cime di rapa

9:15 Intervista radiofonica a Roberta Garibaldi, amministratore delegato di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo Italia, a cura di Sabrina Merolla

Mele cotogne, carrube, fichi secchi: intervento di saluto dello Chef Eurotoques Onofrio Terrafino a carolihotels.tv

09:30 Melograni Martino innovazione e nuovi prodotti nella coltura del frutto simbolo di abbondanza, fertilità e fortuna, interviene Daniele De Pascalis

10:00 Piero Tunno founder di Salento Bio presenta Superbe

11:00 Adotta un ulivo millenario, presentazione del volume a cura di Raffaele Cazzetta e Rossella Barletta

16.30 La cucina gallipolina della mitica Zia Ivana reinterpretata da Mba Pì Tricarico.

17:00 Corsi di cucina per appassionati con lo Chef Euro-Toques Italia Onofrio Terrafino, Massimo de Matteis e Laura Di Martino, Fabio Cosi, Omar Zakaria, Beda Ingravallo

18:00 “Flamber” a cura di AMIRA con i Maîtres Giuseppe Mello, Alessandro Isaia, Mauro Colarich, Lucio Abate, Antonio D’Avino e Nicola Carini alla Galleria del Gusto

19:00 American Bar Bellavista Club – Alimini: un cocktail dedicato al Salento by Davide Magrì

20:30 Ristorante Bellavista Club – Cena di solidarietà con i prodotti dei Presidi Slow Food

Mercoledì 9 novembre 2022

9:00 I produttori incontrano Chef e Sommelier di alberghi e ristoranti alla Galleria del Gusto

9:05 Arrivo del pulmino del Panificio Caroppo

9:15 Apertura al pubblico della Galleria del Gusto

9:30Le Cultivar di Leccino e Favolosa per la rinascita del patrimonio olivicolo salentino. Interviene Giacomo Palese dell’azienda L’Olivicola

10:00 Rosa Vaglio presenta il progetto Sfruttazero

10:30 I Bee Hotel e la produzione apistica nel Salento, interviene Ettore Selvaggi

11:00 Giovanni Venneri narra l’arte dolciaria di Cafè dei Napoli

12:00 Consegna del premio Salexpo 2022 Memorial Chef Domenico De Cesaris, già supervisore dei servizi di cucina della Presidenza della Repubblica Italiana

16:30 Gara di preparazione di Maritati, Orecchiette e Minchiareddi, al Bellavista Club coordina la gastronauta Giovanna Porcino

17:00 Corsi di cucina per appassionati con lo Chef Euro-Toques Italia Onofrio Terrafino, Massimo de Matteis e Laura Di Martino, Fabio Cosi, Omar Zakaria, Beda Ingravallo.

18:00 “Flamber” a cura di AMIRA con i Maîtres Giuseppe Mello, Alessandro Isaia, Mauro Colarich, Lucio Abate, Antonio D’Avino e Nicola Carini alla Galleria del Gusto.

18:30 Walking Wine ‘n Dinner percorso evocativo enogastronomico a cura del Cenacolo del Rosato alla Galleria del Gusto

19:00 American Bar Bellavista Club – Alimini: un cocktail dedicato al Salento by Davide Magrì

19:30 CineBistrot al Bellavista Club a cura di Mario Scarlino

20:30 Ristorante Bellavista Club – Cena letteraria a cura della Confraternita del Pampascione Salentino

21:30 American Bar Bellavista Club Gusto Giuggianello: un gelato artigianale dedicato al Salento

Giovedì 10 novembre 202

9:00 I produttori incontrano Chef e Sommelier di alberghi e ristoranti alla Galleria del Gusto

9:15 Apertura al pubblico della Galleria del Gusto

9:30 Intervento di Chef Valentina Rizzo Farmacia dei sani e ritiro del Premio alla carriera

10:00 Una chicca preziosa interviene Sergio Minerba di Luna Zafferano

10:30 Presentazione del libro “Almanacco alimentare di Puglia” di Michele Poligneri e Nicola Curci

16:30 Show Cooking di Alessandra Ferramosca Chef Itinerante

17:00 Corsi di cucina per appassionati con lo Chef Euro-Toques Italia Onofrio Terrafino, Massimo de Matteis e Laura Di Martino, Fabio Cosi, Omar Zakaria, Beda Ingravallo.

18:00 “Flamber” a cura di AMIRA con i Maîtres Giuseppe Mello, Alessandro Isaia, Mauro Colarich, Lucio Abate, Antonio D’Avino e Nicola Carini alla Galleria del Gusto.

18:30 Show Cooking con gli chef di Eurotoques 8 Assaggi per scoprire il Salento usando le eccellenze enogastronomiche protagoniste a Salexpo

19:00 American Bar Bellavista Club – Alimini: un cocktail dedicato al Salento by Davide Magrì

20:30 Ristorante Bellavista Club – Cena a cura di Griot Storie cucine migranti

Il Progetto Civic Europe – Griot kitchen mira ad aiutare i rifugiati e i richiedenti asilo nel loro viaggio verso l’occupazione e l’indipendenza e promuovere la loro integrazione atttraverso dei laboratori di cucina guidati da Chef Migranti

Angela Corvaglia performa con la linea beauty delle Terme di Santa Cesarea

Consegna del Premio Salexpo 2022 Memorial Alessandro Nocco allo Chef non vedente Antonio Ciotola

Venerdì 11 novembre 2022

9:00 I produttori incontrano Chef e Sommelier di alberghi e ristoranti alla Galleria del Gusto

9:15 Apertura al pubblico della Galleria del Gusto

9:30 Luigi Perrone “La Pignata di legumi salentini”

10:00 Francesco Tricarico “Sciarock. La birra della Città bella”.

11:00 “La varietà della patata sieglinde dop protagonista della tavola del Salento”. Interviene Federico Manni, presidente della Cooperativa ACLI di Racale

17:00 Corsi di cucina per appassionati con lo Chef Euro-Toques Italia Onofrio Terrafino, Massimo de Matteis e Laura Di Martino, Fabio Cosi, Omar Zakaria, Beda Ingravallo.

18:00 “Flamber” a cura di AMIRA con i Maîtres Giuseppe Mello, Alessandro Isaia, Mauro Colarich, Lucio Abate, Antonio D’Avino e Nicola Carini alla Galleria del Gusto.

19.30 American Bar Bellavista Club – In alto i flûtes con Piccole Bolle Salentine della Cantina Duca Carlo Guarini, ottenuto dalla vinificazione in bianco del più importante vitigno a bacca nera del Salento, il primo spumante da negroamaro, metodo Martinotti, completamente prodotto e spumantizzato in cantina.

20:30 Cena polisensoriale