Inaugurata stamattina a Macomer la Mostra del libro

Questa mattina alle 10, nel Centro polifunzionale di Macomer, il taglio del nastro ha dato il via alla ventesima edizione della Mostra del libro edito in Sardegna.

Tanti i soggetti che si sono spesi per promuovere la letteratura isolana ed esaltare la risorsa redazionale.

«Finalmente- ha dichiarato la vice sindaca Rossana Ledda- la manifestazione è tornata a svolgersi in presenza.

La presenza di tante case editrici, autori e volumi conferma che la cultura sarda è capace di travalicare l’ambito localistico per aprirsi al confronto».

il conflitto russo/ucraino, violenta rimodulazione di confini territoriali nazionali e in aperto contrasto col diritto all’autodeterminazione di quei popoli.

Per farlo abbiamo chiesto che i protagonisti della filiera si ispirassero al tema, forse, più insidioso che l’attualità potesse offrire:

offrirà l’occasione per misurare lo stato di salute della produzione editoriale sarda e la sua capacità di stare al passo coi tempi.

«Una qualità che volontariamente e, a mio avviso, colpevolmente- ha sottolineato il giornalista- Brigaglia non ha mai espresso in toto».

Dell’accademico, intellettuale, giornalista e scrittore è emerso un ritratto a tutto tondo, per certi versi inedito.

Orgoglioso di un programma ricco e articolato, capace di declinare in maniera varia il tema di questa edizione, e per il grande lavoro svolto con e nelle scuole».

Il Direttore artistico e coordinatore Alessandro Marongiu «si ritiene pienamente soddisfatto per la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

Guido Melis, docente universitario ed ex parlamentare, ha voluto condividere con i presenti le “35 cose che so di Manlio Brigaglia”.

Ed ecco emergere il ruolo di impareggiabile allenatore di cervelli durante gli anni di insegnamento come professore di Liceo prima e decente universitario poi.

Di conferenziere capace di tenere il pubblico col fiato sospeso. Di critico d’arte e prefatore di cataloghi di mostre, correttore di bozze e critico d’arte.

Salvatore Tola non ha mancato di evidenziare il contributo offerto al panorama culturale isolano.

«Fondatore della casa editrice “Della Torre”, Manlio Brigaglia- ha ricordato lo studioso di poetica sarda- è stato uomo di cultura in grado di comunicare con gli altri.

Grande divulgatore e “Farcitore di libri” come lui stesso amava definirsi». A chiudere la mattinata è stato l’apprezzatissimo intervento di Diego Corraine.

L’editore di Papiros ha presentato la collana “Le nuove repubbliche baltiche nei libri di Sergio Salvi”.

«L’analisi della storia va vista con gli occhi di oggi, altrimenti è inadeguata- ha spiegato-».

Da qui l’invito a riflettere sull’importanza delle peculiarità dei popoli e sull’importanza di vivere su un’isola.

«È come stare su una zattera. Ci si guarda attorno per cercare la terra ferma. Così nasce la curiosità per il resto del mondo».

Mostra del libro: novità librarie edite dalle case editrici sarde

Nel pomeriggio, per la sezione Tra Isola e Mondo. Incontri con gli autori sì presentano le novità librarie edite dalle case editrici sarde

Alle 16.30 la presentazione di C’era una volta Atlantide, di Giovanni Ugas, edito da Edizioni della Torre. Dialoga con l’autore il docente di Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche dell’Università di Sassari Raimondo Zucca

Alle 17.10, la presentazione del volume La grande statuaria della Sardegna nuragica e i Giganti di Monte Prama, una riedizione del testo di Giovanni Lilliu, edito da Gia Editrice. Presentano il volume l’archeologa Emina Usai e il professor Raimondo Zucca

Alle 18.30 presentazione di Domani è un altro giorno, di Giampaolo Cassitta, scrittore ed educatore nelle carceri minorili, edito da Arkadia. Dialoga con l’autore Simonetta Castia

Alle 19.10 la presentazione di Eroina, di Mauro Pusceddu, scrittore, avvocato, sportivo, edito da Il Maestrale. Dialoga con l’autore Simonetta Selloni, giornalista de La Nuova Sardegna.

Alle 21.00 presso il Centro Servizi Culturali – Padiglione Tamuli, ex Caserme Mura, la proiezione del film Bentu di Salvatore Mereu. Una favola essenziale e crudele sul rapporto fra le generazioni e fra gli uomini e la natura. In collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission

Per la giornata del 21 un programma ricco di appuntamenti:

Alle 10.00 l’incontro dal titolo Omaggio al Marghine.

Le confraternite e i riti della settimana santa a Macomer, di Caterina Bittichesu, Archeologa, collabora con l’Istituto di Antichità, Arte e Discipline Erano Demologiche dell’Università degli Studi di Sassari, edito da Sandhi.

Sarà presente l’autrice.

Proiezione del cortometraggio La processione di San Marco evangelista

Confraternite di Santa Croce e del Rosario

di Marco Benevole

Tra Isola e Mondo. Incontri con gli autori.