Storie di Musica: torna il format di Alberto Salerno

Storie di Musica

4a Stagione

del format di

Alberto Salerno

online sul canale YouTube

(http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt)

Torna online con la sua quarta stagione “Storie di musica”, sul canale YouTube di Alberto Salerno.

Storie di Musica, il format ideato e condotto da Alberto Salerno, ritorna dopo la pausa estiva con una grande puntata in cui si ripercorre la storia della RCA Italiana durante gli anni Sessanta. Insieme a Ernesto Migliacci, figlio del grande Franco, si ricostruisce non solo la storia della RCA, ma anche tutti gli aneddoti legati a cantanti, dirigenti e a tutte le produzioni che sono state fatte negli studi di registrazione siti al mitico km 12 di Via Tiburtina a Roma. Salerno e Migliacci ricorderanno i grandi successi della RCA come, all’epoca giovani promesse, Rita Pavone e Gianni Morandi.

STORIE DI MUSICA è visibile a questo link: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt, dove potrete rivedere anche tutte le puntate delle prime tre stagioni.