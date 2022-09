“Zeit zu gehen/Time to Go” è un documentario sul grande tabù del nostro tempo: morire

dà il tempo di guardare: le interazioni tra il team dell’hospice, i pazienti e i parenti sono in ambienti a lungo tranquilli. Un’infermiera crema delicatamente il viso di Robert Linhart, un medico beve cognac con Josef Stadler e due infermiere hanno nobilitato la defunta Josefine Steindl. Josef Moser gioca a carte con suo fratello e alla base gli è permesso fumare quanto vuole. Margareta Reisinger si fa tagliare i capelli pochi giorni prima della sua morte e riceve la visita dei suoi pronipoti. I protagonisti danno apertamente e con umorismo un’dea di ciò che li occupa, di come pensano alla morte, e alla vita dopo. Diventa chiaro: di fronte alla morte, è in gioco la vita! Anche il passare del tempo è udibile: gli orologi ticchettano nelle stanze, i richiami degli uccelli cambiano sulla terrazza e i grilli tacciono in autunno. Ciò che rimane è la colorata girandola, che continua a ruotare anche quando la neve sta già coprendo i fiori.

“Con il film “Time to Go”, voglio dare un plauso per l’ospizio. Ciò significa: qualità della vita per le persone la cui malattia non può più essere curata. Accetta la morte come parte naturale della vita. Morire significa vivere e vivere dignitosamente fino alla fine dovrebbe essere un diritto umano per tutti. Io e il mio team abbiamo avuto l’opportunità unica di partecipare alla vita di tutti i giorni al cs Hospiz Rennweg per tre mesi e di accompagnare molti pazienti in una certa misura. Sono molto grata a tutti per questa fiducia. Il mio più grande desiderio: l’idea dell’hospice può essere integrata in tutte le aree della nostra società e non fallire a causa della fattibilità finanziaria o della paura della morte“. Anita Natmessnig

