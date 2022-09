Meeting delle Etichette Indipendenti: MEI 2022

Meeting delle Etichette Indipendenti: MEI 202230

1 E 2 ottobre a Faenza (Ravenna): tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze della città

ANTEPRIMA MEI25. Da sabato 24 settembre al 2 ottobre presso la Galleria della Molinella a Faenza. “CREPAX A 33 GIRI”:la mostra dedicata a GUIDO CREPAX. Inaugurazione sabato 24 settembre alle ore 17.00

Dopo il grande successo della scorsa edizione, il 30 settembre, l’1 e il 2 ottobre nelle piazze centrali di Faenza (RA) si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini per festeggiare i primi 25 anni della manifestazione.

La nuova edizione del MEI si aprirà ufficialmente sabato 24 settembre alle ore 17.00 alla Galleria della Molinella (Via Voltone della Molinella, 4, Faenza) con la mostra “Crepax a 45 giri”, dedicata a Guido Crepax, il primo copertinista italiano di vinili, maestro del fumetto, celebre soprattutto per il personaggio di Valentina. La mostra, visitabile fino al 2 ottobre, è curata dall’Archivio Crepax e dai tre figli dell’artista, Antonio, Caterina e Giacomo.

La rassegna propone una particolare lettura del lavoro di un giovanissimo Crepax per l’industria discografica nazionale e internazionale: creatore di copertine illustrate per vinili, Crepax inizia il suo lavoro nel 1953, lo sviluppa nei decenni ’50 e ’60 e prosegue saltuariamente fino al 1995. In esposizione 50 copertine di 45 giri estratte dal libro e una piccola selezione di copertine di 33 giri ed Ep e un manifesto dedicato a Sanremo.

La cerimonia di inaugurazione della mostra si terrà il 24 settembre alle ore 17.00 alla presenza del Sindaco di Faenza Massimo Isola, di Antonio Crepax della Fondazione Crepax, figlio di Guido, di Claudio Fucci della Vololibero Edizioni, editore del catalogo della mostra, degli organizzatori del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e di altri ospiti e personalità.

Il MEI 2022 è realizzato con il contributo di Comune di Faenza, Regione Emilia-Romagna, Emilia Romagna Music Commission, AFI – Associazione Fonografici Italiani, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Confesercenti Ravenna, ERCultura, Camera di Commercio di Ravenna, SIAE, Nuovo IMAIE, Lazio Sound, Ministero della Cultura, Unione Romagna Faentina. Inoltre collaborano Terapia Artistica Intensiva, Esibirsi, Siedas, It-Folk, Music Day e Figurine Forever.

