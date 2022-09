SuperEnalotto: centrati quattro ‘5’ da oltre 65mila euro.Il ‘6’ continua a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorso del SuperEnalotto raggiunge la cifra record di 277 milioni di euro, superando di gran lunga ormai i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019. Nell’ultimo concorso centrato un ‘4 Stella’ da 40.743,00 euro e quattro ‘5’ da 65.432,89 euro. Le vincite con punti ‘5’ sono state realizzate a: San Remo (IM) presso il punto vendita Tabacchi situato in Corso Giuseppe Garibaldi 166 tramite schedina 5 pannelli; Alessandria (AL) presso il punto vendita Tabaccheria 124 situato in Viale Teresa Michel 12 tramite schedina 5 pannelli; Rimini (RN) presso il punto vendita Tab. Morri situato in via Castelfidardo 31 tramite quick pick; Cefalu’ (PA) presso il punto vendita Non Solo Fumo situato in via Archimede 19 tramite quick pick. Il jackpot del SuperEnalotto è il più ricco d’Europa davanti ai 26 milioni dell’Eurojackpot e ai 194 milioni dell’Euromillions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 270 milioni e 301 milioni di dollari – riporta l’Agenzia Agimeg. advertisement Una storia lunga 25 anni Il SuperEnalotto compirà quest’anno, precisamente il 3 dicembre, 25 anni e nella sua storia ha segnato capitoli importanti nei giochi in Italia. La prima storica vincita risale al 17 gennaio 1998, appena un mese e mezzo dopo la partenza. Quel giorno un fortunato giocatore della provincia di Brescia si portò a casa 11,8 miliardi delle vecchie lire. La mappa delle regioni dove si è centrato il jackpot Dei 124 jackpot assegnati nella storia del SuperEnalotto, ben 18 sono stati centrati in Campania. Sul secondo gradino del podio il Lazio (16 jackpot), seguito dall’Emilia Romagna con 13 jackpot. Ci sono però ancora tre regioni dove la dea bendata non si è ancora fermata e precisamente la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige ed il Molise. Ecco la distribuzione dei jackpot divisi per regione: Campania 18, Lazio 16, Emilia Romagna 13, Puglia 10, Toscana e Veneto 9, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Sicilia 7, Calabria 6, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo 3, Marche e Umbria 2, Liguria e Basilicata 1. cdn/AGIMEG SuperEnalotto: centrati quattro ‘5’