SERE FAI D’ESTATE alle SALINE CONTI VECCHI (CA): 08/07 “Aperitivo al tramonto” e 09/07 spettacolo “Storie di sale. Vita, morte e miracoli”

Dagli aperitivi al tramonto agli spettacoli teatrali, dalla musica dal vivo

alle osservazioni astronomiche, un ricco calendario di eventi e visite guidate serali

per scoprire il patrimonio paesaggistico e culturale delle Saline alle porte di Cagliari

Da luglio a settembre 2022 tornano le Sere FAI d’Estate : un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – tra cui ville, castelli, monasteri, abbazie, torri, ma anche aree naturali, parchi e giardini – che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire l’esperienza di prose­guire la visita fino al tramonto, partecipare a iniziative speciali o fermarsi a godere della particolare atmosfera delle sere estive in luoghi unici.

Tra le tante proposte: picnic sul prato, aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia e cene sotto le stelle o a lume di candela, concerti e spettacoli al chiaro di luna, lezioni di astronomia e visite guidate tematiche, incontri e conferenze, ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire sotto un’altra luce le bellezze che circondano i Beni del FAI (info e calendario completo su www.serefai.it).

Molti gli eventi che verranno proposti al calare del sole e in notturna nell’affascinante cornice delle Saline Conti Vecchi ad Assemini , alle porte di Cagliari, caratterizzate da un’immensa area naturalistica e da un sito di archeologia industriale all’interno di un impianto tuttora produttivo che il FAI valorizza dal 2017.

In particolare, l’8, 15, 16 e 23 luglio, il 5, 6 e 19 agosto e il 10 settembre si potrà partecipare a speciali “Aperitivi al tramonto” che prevedono una visita guidata in trenino tra le vasche salanti, la visita libera degli edifici storici recuperati e restaurati dal FAI con gli arredi e gli oggetti originali degli Anni Trenta e un aperitivo con sottofondo musicale jazz nel cortile del museo.

Ingresso con tour in trenino ore 17.30 e 18.30 , Biglietti: Intero €10; Studenti 19-25 anni €6; Ridotto 6-18 anni €4; Iscritti FAI, Disabili e convenzioni varie €3; Ridotto 0-5 anni gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €25. Ingresso solo aperitivo ore 19.30 , Biglietti: Intero €5; Studenti 19-25 anni €3; Iscritti FAI, Ridotto 6-18 anni, Ridotto 0-5 anni, Disabili e convenzioni varie gratuito. Costo aperitivo e prenotazione : Menù adulto €15 (anche vegetariano), menù bambino €8. È necessario prenotare il menu entro 24 ore dall’evento al numero 070.247032, dopo aver effettuato la prenotazione online del biglietto di ingresso.

Sabato 9 luglio sarà la volta di un coinvolgente reading con musica dal vivo: dopo il tour in trenino alla scoperta delle Saline al tramonto e un aperitivo nel cortile degli edifici storici, alle ore 20.30 l’Officina meccanica si trasformerà in teatro per ospitare “Storie di sale.

Vita, morte e miracoli”, una raccolta di letture drammatizzate – di e con Stefano Marcato, con musiche dal vivo di Carlo Pinna – che racconteranno la storia delle Saline Conti Vecchi dando vita ad alcuni dei personaggi che le hanno animate nel passato.

Ingresso con tour in trenino ore 17.30 e 18.30 e spettacolo , Biglietti: Intero €15; Studenti 19-25 anni €6; Ridotto 6-18 anni €4; Iscritti FAI, Disabili e convenzioni varie €5; Ridotto 0-5 anni gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €35. Ingresso solo spettacolo e aperitivo ore 19.30 , Biglietti: Intero €5; Studenti 19-25 anni €3; Iscritti FAI, Ridotto 6-18 anni, Ridotto 0-5 anni, Disabili e convenzioni varie gratuito. Costo aperitivo e prenotazione : Possibilità di consumare in loco un box aperitivo al costo di €15 da prenotare entro 24 ore dall’evento al numero 070.247032, dopo aver effettuato la prenotazione online del biglietto di ingresso.

Sabato 30 luglio e 27 agosto da non perdere “Saline in musica”, due speciali concerti – con inizio alle ore 20.30 – a cui si potrà assistere dopo il tour in trenino alla scoperta del patrimonio paesaggistico del Bene e un aperitivo al tramonto, da gustare nel cortile interno del museo affacciato sui bacini di evaporazione e con vista su Cagliari. In particolare, protagonista della data del 30 luglio sarà la cantautrice sarda Claudia Aru che, grazie a sonorità che attraversano tutti i continenti, inviterà il pubblico a scoprire e conoscere la cultura regionale attraverso la musica. Il 27 agosto verrà invece proposto un concerto swing tenuto dal gruppo Locomotive Swing.

Ingresso con tour in trenino ore 17.30 e 18.30 , Biglietti: Intero €15; Studenti 19-25 anni €6; Ridotto 6-18 anni €4; Iscritti FAI, Disabili e convenzioni varie €5; Ridotto 0-5 anni gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €35. Ingresso solo concerto, dalle ore 19.30 , Biglietti: Intero €5; Studenti 19-25 anni €3; Iscritti FAI, Ridotto 6-18 anni, Ridotto 0-5 anni, Disabili e convenzioni varie gratuito.

Infine, attesissimi gli appuntamenti di “Astronomi per una notte”, la rassegna di osservazioni notturne del cielo estivo alla scoperta delle stelle cadenti, delle costellazioni e dei pianeti che farà tappa alle Saline Conti Vecchi sabato

13 agosto e 3 settembre. In entrambe le serate, in programma l’osservazione guidata del cielo e, per chi lo volesse, sessioni fotografiche, in collaborazione con l’Associazione Astrofili Sardi che allestirà anche delle postazioni con telescopi per l’osservazione dei pianeti.

Ingresso con tour in trenino ore 17.30, 18.30 e 19.30 e osservazione notturna del cielo , Biglietti: Intero €15; Residenti Comune di Assemini €10; Studenti 19-25 anni €6; Iscritti FAI, Disabili e convenzioni varie €5; Ridotto 6-18 anni €4; Ridotto 0-5 anni gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €35. Ingresso solo osservazione notturna del cielo ore 20.30 , Biglietti: Intero €5; Residenti Comune di Assemini e Studenti 19-25 anni €3; Iscritti FAI, Ridotto 6-18 anni, Ridotto 0-5 anni, Disabili e convenzioni varie gratuito.

Per informazioni sugli eventi, costi e prenotazioni:

www.serefai.it

N.B. Il calendario degli appuntamenti è in costante aggiornamento e può subire variazioni.

Per ulteriori informazioni sulle Saline Conti Vecchi:

tel. 070.247032; faisaline@fondoambiente.it

Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di Sere FAI d’Estate nei Beni FAI.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.