Risorse PNRR per sicurezza sismica in luoghi di culto

Emanato il decreto per l’assegnazione delle risorse PNRR per la sicurezza sismica dei luoghi di culto: 6 gli interventi finanziati nel Nord Sardegna

La Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, Struttura Attuatrice, ha elaborato – in accordo con la DG-ABAP sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Soprintendenze ABAP – un piano comprendente 257 interventi per il miglioramento sismico di luoghi di Culto e Torri/Campanili per un importo complessivo di 240 milioni di euro.

Sugli otto interventi finanziati in Sardegna sei sono stati elaborati dalla Soprintendenza ABAP di Sassari e riguardano il campanile della Cattedrale di Alghero, quelli delle chiese di S. Agostino e di S. Pietro in Silki a Sassari e di S. Pantaleo a Martis, e la chiesa del Rosario a Bortigali. Previsto anche un intervento strutturale per la Torre maestra e per la cinta muraria del castello del Goceano a Burgos.

Gli interventi sono relativi alla predisposizione di miglioramenti strutturali con presidi anti sismici su edifici particolarmente vulnerabili per morfologia o condizioni di conservazione.

Complessivamente per i sei interventi, il Decreto n.445 del 07 giugno 2022 del Segretariato Generale del Ministero della Cultura ha assegnato risorse (finanziate dall’Unione Europea con la linea 2.4 del PNRR – Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere d’arte -Recovery Art- per la sicurezza sismica dei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale FEC) pari a € 2.545.000.

Per maggiori informazioni:

https://dgspatrimonioculturale.beniculturali.it/decreto-lssegnazione-risorse-pnrr-sicurezza-sismica-luoghi-di-culto/