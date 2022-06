Arriva la festa di San Giovanni

Le notti intorno al Solstizio d’Estate sono ricche di significati: momento in cui nel passato si svolgevano riti e pratiche tra sacro e profano.

Arriva la festa di San Giovanni: un esperto di tradizioni popolari ci accompagnerà lungo agevoli e panoramici sentieri e raccontandoci piacevoli storie ci farà raccogliere le erbe magiche, insegnandoci a utilizzarle

A-BRUXA è un’esperienza nella cultura orale sarda, una fantastica immersione tra mexinas e mexineddas, brebus po is pillonis e altri, mexina de s’ogu, bacchette magiche, divinazione auspici e sorti, pungas, esseri fantastici, strani serpenti e voraci vampiri

All’insegna del gioco e dell’allegria, impareremo a realizzare: sa petia de arangiu aresti, ovvero una bacchetta magica con cui curare il mal di pancia, is puntas; mexina de s’ogu liau, vale solo per se stessi come “autoguarigione”; pungas, con la costruzione di un sacchetto delle erbe per allontanare tutte le negatività; mexina po is pillonis, per imparare a stipulare un patto con gli uccelli, testimoni la terra, perché questi non tocchino il raccolto; rito po bessì gopais/gomais de froris; pìu de tita, ollu de trigu, is piringionis, come scoprire il futuro tramite il grano e tanto altro…

Programma

– h. 18 appuntamento in biglietteria del parco archeologico, per chi visita anche il nuraghe

– h. 18.15 visita guidata al nuraghe

– h. 19 appuntamento in biglietteria del parco archeologico, per chi partecipa solo all’attività

– h. 19.15 prima parte: verranno insegnate diverse pratiche della nostra tradizione, molte delle quali legate alle erbe nella notte della vigilia di San Giovanni

– h. 20 seconda parte: passeggiata all’interno e nelle vicinanze del parco archeologico, per la raccolta delle erbe

– h. 20.45 arrivo al punto panoramico, dove, accompagnati da un momento conviviale, ammireremo il tramonto e proseguiremo l’esperienza

– h. 22 chi vuole può cenare in pizzeria, mentre gli altri proseguiranno l’esperienza (vedi sotto)

La passeggiata, molto semplice, si sviluppa in piano e avrà un percorso totale di circa 2 km

È consigliato abbigliamento comodo, adatto alla campagna, al clima e all’orario

Costi: 10 Euro solo attività e 12 Euro con visita al nuraghe.

L’evento si terrà con un massimo di 30 partecipanti

Le prenotazioni si ricevono entro martedì 21 giugno

070 9300050 – 333 1760216 (anche whatsapp)

museo@comune.villanovaforru.ca.it

Alle h. 22 la focacceria “Le Strutture” propone il giro pizza, con una bevanda e il dolce della casa, a 13 Euro (prenotazioni 331 6232073)

Evento facebook https://www.facebook.com/events/543942557110504/