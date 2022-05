Mattoncini Lego, robotica e innovazione

Il team Astrogate, la squadra di Gate Italy rappresenterà l’Italia alla competizione mondiale di robotica di Rio de Janeiro. La finalissima della First Lego League dove si sfideranno 110 squadre da tutto il mondo.

Dieci ragazzi vene, tra i 9 e 16 anni curiosi, creativi e appassiona, di robotica si sono qualifica, con i loro quadro coach per la competizione internazionale sui Mattoncini Lego SESI FIRST® LEGO® League Challenge International Open Brasil che si terrà nei giorni 5-7 agosto a Rio de Janeiro.

Durante la finale italiana della First Lego League, il campionato nazionale a squadre di scienza e robotica di cui la Fondazione Museo Civico di Rovereto è Operational Partner per l’Italia, la squadra ASTROGATE ha vinto il premio “Eccellenza Ingegneristica” e ha segnato il nuovo record italiano di punti sul percorso di robotica vincendo la sfida Final Four e qualificandosi per la fase mondiale della competizione.

“Davanti al grande risultato della squadra mi torna in mente la frase di Michael Jordan in cui il campione di pallacanestro ci ricorda come il talento faccia vincere le parte, ma l’intelligenza e il lavoro di squadra facciano vincere i campiona,” dichiara il professor il prof. Pier Antonio BaXstella, neuropsichiatria e docente universitario, che conclude “ora i nostri ragazzi sognano la finale in Brasile”.

FIRST® LEGO® League Challenge è una tra le più prestigiose competizioni mondiale per qualificazioni successive di robotica e scienza per ragazzi Under 16.

I team che partecipano alla manifestazione promossa dal Ministero dell’Istruzione progetaano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico e sociale per creare soluzioni innovative.

Quest’anno le squadre sono impegnate a risolvere un problema di logistica e movimentazione merci sia nella prova di robotica che nell’ideazione del progetto innovativo.

advertisement

Sede Legale: via S.MaKa 18 a – 35142

Padova Sede Operativa: Via Einaudi 10 35129 Padova C.F. 92264710283

P.I. 04880500287

Tel: +39 3519331083

– www.gateitaly.org

– Mail: info@talentgate.it

– PEC: gate-italy@poste-certificate.it

Il team ASTROGATE ha progettato e sviluppato SAR Packaging come spiega uno dei coach, Andrea Borin: “Il nostro progetto innovativo affronta due problematiche legate all’e-commerce: l’uso eccessivo del cartone e la scarsa sicurezza dei pacchi incustoditi.

SAR Packaging (Safe Alarmed Reusable Packaging) è un pacco allarmato, resistente e riutilizzabile che mira a sostituire gli attuali imballaggi di cartone. Il pacco, tramite la tecnologia bluetooth, si collega ad un chip nel luogo di consegna, e, se prelevato senza essere sbloccato, attiva un segnale d’allarme. Inoltre, secondo il meccanismo del vuoto a rendere, dopo averne prelevato il contenuto, è possibile restituire il pacco così

da evitare inutili e continui sprechi di carta. Il prossimo obiettivo è quello di creare una rete di tracciamento per localizzare i pacchi dispersi.”

“Un’altra parte fondamentale della First Lego League è dedicata alla sfida robotica.” Prosegue Andrea ”ogni squadra progetta, costruisce e programma un robot affinché svolga in pochissimi minuti più missioni possibili tra quelle assegnate. Ogni anno le missioni sono legate ad un tema preciso, quest’anno ad esempio il tema è quello della logistica e del trasporto merci. Si tratta di una sfida complessa data la varietà delle missioni e il poco tempo a disposizione, per questo i ragazzi dedicano tantissime ore a rimodellare l’hardware e a perfezionare il softwear così da ottenere movimenti di precisione millimetrica.

Quest’anno i ragazzi hanno ottenuto un risultato veramente eccellente in questa sfida, realizzando uno dei migliori punteggi in Europa e battendo il record italiano.”

Fa eco Carlo Pasqualetto, Delegato Innovazione del Comune di Padova, che dichiara: “Giovanissimi appassiona, di robotica e tecnologia rappresenteranno la nostra Città, il Veneto e l’intero Paese alla competizione internazionale di robotica! Per un delegato all’Innovazione non può esserci notizia più bella! Il DNA di Padova è proprio fatto di scienza e innovazione: questi ragazzi sono un esempio per la nostra comunità. Un ringraziamento a GATE ITALY e ai loro coach che con la loro passione hanno ispirato questi promettenti talenti”

ASTROGATE e l’Associazione GATE Italy ONLUS cercano sostenitori e sponsor per raccogliere i fondi necessari a coprire le spese del viaggio per partecipare alla competizione in Brasile. Sarà possibile donare contattando GATE Italy o visitando il sito e attraverso la campagna di crowdfunding “ASTROGATE vola in Brasile” avvrà fino al 30 maggio 2022.

Sabato 7 maggio il team salirà sul palco del TEDxPadova per dare la grande notizia e presentare il progetto.

Altro appuntamento al FéMO – Festival dell’espressione multimediale, organizzato dall’Ufficio Progetto Giovani Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, venerdì 13 maggio dove si potrà assistere a una simulazione di gara del percorso di robotica e vedere SAR Packaging in azione.

GATE Italy Gieed And Talented Education, è un’ Associazione Scientifica Nazionale senza scopo di lucro, che riunisce i principali esperti nazionali e internazionali sui temi della plus- dotazione (giftedness), promuove gruppi di lavoro multidisciplinari in grado di rispondere ai bisogni emergenti della persona plus-dotata in età evolutiva e della sua famiglia. GATE Italy attraverso un’equipe interdisciplinare supporta il MIUR, le Regioni e le Istruzioni scolastiche. Lo scopo principale dell’associazione è quello di sostenere il potenziale umano aiutando ognuno ad armonizzare il “saper fare” e il “sapere essere” nell’intero ciclo di vita.