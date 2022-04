San Gavino, continuava a guidare senza patente: denunciato un 41enne

Ieri a San Gavino Monreale, a conclusione di alcune indagini, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per reiterazione di guida senza patente, un quarantunenne del luogo, con precedente denunce a carico. Questi, l’11 aprile scorso, in quella via Rinascita, era stato sorpreso alla guida della propria autovettura con patente di guida revocata dal Prefetto di Cagliari in data 16 ottobre 2016. Analoga violazione era stata commessa il 25 novembre 2020. Il veicolo è stato pertanto sottoposto a sequestro amministrativo. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dalla Stazione di San Gavino Monreale.