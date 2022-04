Nuovo appuntamento con ISEMinari: “Migrazioni al femminile. Dinamiche di genere tra percorsi ufficiali e vie informali”

Giovedì 21 aprile, dalle ore 9.30, si terrà la Giornata di studio intitolata «Migrazioni al femminile. Dinamiche di genere tra percorsi ufficiali e vie informali (secc. XIII – XX)», promossa dall’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del ciclo ISEMinari 2022, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Statale e l’Instituto Cervantes Milán.

La Giornata di studio intende approfondire i presupposti e le modalità con cui si è sviluppata, all’interno del Mediterraneo e attraverso l’Atlantico, la complessa articolazione dei percorsi migratori e del colonialismo, a lungo storicamente sovrapposti e intrecciati in dinamiche culturali, politiche e sociali, attraverso un confronto fra le traiettorie di genere costruite dai regimi coloniali e quelle nate su percorsi informali dal Medioevo all’Età contemporanea.

La Giornata di studio, a cura di Alessandra Cioppi, Alberto Guasco (ISEM-CNR), Emilia Perassi (Università di Milano Statale) e Patrizia Spinato (ISEM-CNR), si terrà in forma presenziale presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano Statale (Via Sant’Antonio, 12): per accedere alla sala è obbligatorio prenotarsi, scrivendo all’indirizzo csae@unimi.it

L’evento sarà inoltre trasmesso in streaming Attraverso il canale YouTube CNR ISEM MILANO: https://www.youtube.com/channel/UCswlUmX4K9U2ulfQLeoQ3hA