Ausili per incontinenza, dal 2 maggio parte il nuovo servizio

Lanusei, 2 maggio 2024 – Parte da giovedì 2 maggio anche in Ogliastra il nuovo servizio per la consegna a domicilio degli ausili per l’incontinenza. L’azienda abruzzese Fater S.p.a. si è aggiudicata l’appalto. Il nuovo servizio presenta anche alcune novità che riguardano sia i pazienti che i medici prescrittori.

Come già accadeva in passato, il paziente che ha necessità, deve rivolgersi al proprio medico curante: sulla base del piano terapeutico, il medico determina se il paziente ha diritto o meno all’erogazione della fornitura. I cittadini che hanno già attivato il servizio non dovranno effettuare alcuna nuova richiesta, perché il nuovo operatore acquisirà automaticamente il database degli aventi diritto e provvederà direttamente alle forniture a partire dal prossimo mese. Per questo motivo, è importante che coloro che verranno contattati dall’azienda diano riscontro il più presto possibile, in modo tale da per poter agevolare l’erogazione del servizio.

Il nuovo appalto presenta anche alcune novità. Innanzitutto, il medico prescrittore non si occupa più di individuare il tipo di ausilio da consegnare al paziente, ma soltanto il tipo di incontinenza, secondo una scala di quattro livelli che va da “lieve” a “gravissimo”. La tipologia di ausilio viene determinata tramite un colloquio tra gli operatori dell’azienda Fater e il paziente (oppure il caregiver).

Altra importante novità riguarda la possibilità da parte degli utenti di potersi rivolgere ad un numero verde. La Fater S.p.a. mette a disposizione un servizio di consulenza telefonica – 800 902 649 – che può essere contattato per avere informazioni di varia natura, come ad esempio, la gestione degli ausili o ricevere aggiornamenti sui tempi di consegna degli stessi.