“È stata la mano di Dio” porta la mozzarella di bufala campana agli Oscar

“È stata la mano di Dio” è tra i 5 film nominati agli Oscar come

“Miglior film internazionale”. La cerimonia di consegna si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles

Una storia delicata, con tante meraviglie e tanta Mozzarella di Bufala Campana DOP. Ne fa incetta la signora Gentile, “una matriarca un po’ irascibile avvolta in una pelliccia scura addenta una palla di Mozzarella come fosse la mela del Giardino dell’Eden”, come l’ha

definita il The New York Times.

Dopo il Leone d’argento a La Biennale di Venezia, sarà anche la volta di un nuovo Premio Oscar per Paolo Sorrentino?

Non ci resta che aspettare il 27 marzo, in compagnia di un’ottima #MozzarellaDOP!

Congratulazioni per la nomination e dita incrociate

#handofgod #èstatalamanodidio

