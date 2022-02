“Il tuo nome”, il nuovo brano di Emanuele Maresca feat. Stay Serena

Il brano è stato candidato all’ultima edizioni di Sanremo Giovani.

Bio

Emanuele Maresca è un cantautore Alessandrino, da sempre appassionato all’arte, al mondo della musica, del cinema e del teatro.

Ha approfondito lo studio in ambito artistico presso diverse scuole ed accademie, oltre ad aver studiato Dizione e Recitazione ed aver studiato pianoforte, chitarra acustica ed elettrica. Scrive musica e testi in autonomia.

Ho debuttato come cantautore e solista nel 2018 firmando il primo contratto con la “Tilt MusicProduction”.

Serena Anzaldi aka “Stay Serena” è una millennial di 26 anni, cantante, attrice e creator. Piemontese di nascita, ha studiato canto per più di 15 anni in diverse scuole e accademie. A 20 anni si trasferisce a Milano per proseguire gli studi nell’accademia Paolo Grassi di Milano, approfondendo l’apprendimento dell”impostazione vocale” .

A partire dal 2018, inoltre, decide di intraprendere una vera e propria carriera Social, aprendo diversi canali creativi su Youtube, Instagram e Tik Tok, raggiungendo un pubblico molto ampio che ad oggi supera i 100.000 iscritti per social, iniziando a creare diversi contenuti in collaborazione con brand di fama internazionale come Red Bull, Xiaomi, Sony, Unicredit, Haribo e molti altri. A Luglio 2019 viene pubblicata la serie Web “OFF”, che la vede protagonista nel ruolo di attrice.

Il suo format principale su Youtube è “100 Cose da Fare Prima di Morire”, una vera e propria bucket list di esperienze che ha deciso di condividere in formato video. A Settembre 2020, in seguito al successo del format, ha lanciato la prima Capusle Collection di vestiti dedicata alle “100 Cose da Fare Prima di Morire” che rappresentano la prima linea di vestiti “interattivi” su territorio nazionale. Una delle 100 Cose Da Fare prima di morire? Partecipare a Sanremo. Ovviamente.

