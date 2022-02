ANNUNCI BORSA LAVORO Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione. www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

Brevi comunicati Aspal 11.02.2022

ANNUNCI BORSA LAVORO

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

TIROCINI

A Oristano cercano 1 tirocinante addetto al servizio prevenzione e protezione. A Terralba cercano 1 tirocinante manovale edile ed 1 tirocinante elettricista. A Nuoro cercano 1 tirocinante addetto disinfezione locali. A Cagliari cercano 1 tirocinante addetto al controllo di gestione. A Carbonia cercano 1 tirocinante impiegato amministrativo. A Quartu Sant’Elena cercano 1 tirocinante responsabile di segreteria. A Iglesias cercano 1 tirocinante commesso di vendita. Ad Alghero cercano 1 tirocinante addetto all’accoglienza clienti. A Nuoro cercano 1 tirocinante commesso. A Monastir cercano 1 tirocinante impiegato amministrativo ed 1 tirocinante falegname. A Santadi cercano 1 tirocinante cameriere di sala.

SAN TEODORO

A San Teodoro cercano 3 addetti alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.

CABRAS

A Cabras cercano 1 receptionist, 1 cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

advertisement

CALASETTA

A Calasetta cercano 1 cameriere di sala, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 addetto alla pulizia delle camere. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

Ad Oristano cercano 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo indeterminato.

OZIERI

Ad Ozieri cercano 1 elettricista. Si offre contratto a tempo determinato.

ELMAS

Ad Elmas cercano 1 segretario di direzione. Si offre contratto a tempo determinato.

SAMASSI

A Samassi cercano 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo determinato.

SAN NICOLO’ D’ARCIDANO

A San Nicolò d’Arcidano cercano 20 braccianti agricoli. Si offre contratto a tempo determinato.

POSADA

A Posada cercano 1 cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 1 conduttore macchinari movimento terra e 2 termoidraulici. Si offre contratto a tempo determinato.

OROSEI

A Orosei cercano 1 bracciante agricolo, 1 muratore ed 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTIADAS

A Castiadas cercano 1 cuoco pizzaiolo, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cameriere di sala, 1 aiuto cameriere di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

OLIENA

A Oliena cercano 1 assistente sociale. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTELSARDO

A Castelsardo cercano 16 bagnini. Si offre contratto a tempo determinato.

TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 1 figura come personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate. Si offre contratto a tempo determinato.

BOSA

A Bosa cercano 1 infermiere. Si offre contratto a tempo determinato.

IGLESIAS

A Iglesias cercano 1 cameriere di sala, 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 1 ottico. Si offre contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 1 commesso di banco, 2 gelatai, 1 banconiere di bar, 2 camerieri di ristorante, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 autista di autobus. Si offre contratto a tempo determinato.

TORTOLI’

A Tortolì cercano 2 carpentieri, 2 ferraioli, 1 bagnino di salvataggio, 1 aiuto cuoco di ristorante, 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

PALAU

A Palau cercano 1 commesso di banco e 2 manovali edili. Si offre contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu cercano 1 geometra ed 1 consulente commerciale. Si offre contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena cercano 2 ingegneri elettronici ed 1 ragioniere. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 1 muratore, 2 operatori amministrativi, 1 giardiniere ed 1 addetto vendite all’ingrosso con contratto a tempo determinato ed 1 tecnico marketing con contratto di collaborazione.

NULVI

A Nulvi cercano 4 tagliatori di legna. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 1 esperto contabile, 3 aiuto cuochi di ristorante, 3 cuochi di ristorante, 1 commesso di vendita, 3 lavapiatti, 7 camerieri di ristorante, 3 cuochi capi partita, 3 barman, 3 aiuto barman, 4 assistenti per fiere e congressi, 2 magazzinieri con contratto a tempo determinato ed 1 addetto alla vendita telefonica con contratto di collaborazione.

SAN GAVINO MONREALE

A San Gavino cercano 1 elettricista. Si offre contratto a tempo determinato.

TERRALBA

A Terralba cercano 1 elettricista ed 1 carpentiere edile. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA GIUSTA

A Santa Giusta cercano 1 assistente amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula cercano 2 cuochi di ristorante, 3 camerieri di ristorante, 1 cuoco capo partita, 1 elettricista manutentore di impianti. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 2 concierge, 2 geometri, 2 muratori, 2 manovali, 3 antennisti, 4 installatori impianti condizionamento, 4 elettricisti, 2 ingegneri civili e 2 termoidraulici, 20 commis ai piani, 15 lavapiatti, 1 governante in esercizi alberghieri, 10 addetti alle pulizie di interni, 3 baby sitter, 3 figure come personale non qualificato addetti alle pulizie nei servizi di alloggio e nelle navi, 2 addetti al lavaggio veicoli, 1 tuttofare d’albergo, 2 bagnini e professioni assimilate. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

Ad Olbia cercano 2 autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli, 2 addetti al ricevimento delle merci nei magazzini, 1 impiegato di magazzino, 1 impiegato addetto alla gestione degli acquisti, 2 impiegati amministrativi, 1 addetto alla fatturazione, 5 autisti di taxi, 1 conduttore macchinari movimento terra, 1 termoidraulico, 1 elettricista con contratto a tempo determinato ed 1 tagliatore levigatore pietre con contratto a tempo indeterminato.

PULA

A Pula cercano 2 fisioterapisti, 1 massaggiatore sportivo. Si offre contratto a tempo determinato.

TUILI

A Tuili cercano 2 guide turistiche. Si offre contratto a tempo determinato.

AGLIENTU

Ad Aglientu cercano 2 camerieri di sala, 2 lavapiatti, 2 aiuto cuochi di ristorante, 1 commesso di banco. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali cercano 1 addetto alla reception negli alberghi, 2 camerieri di sala, 1 maitre d’hotel, 4 aiuto camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

CUGLIERI

A Cuglieri cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 banconiere di bar. Si offre contratto a tempo determinato.

OROSEI

A Orosei cercano 2 receptionist, 4 addetti alla pulizia delle camere, 4 camerieri di sala, 1 factotum d’albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

PISCINAS

Il comune di Piscinas assume per il cantiere 1 muratore. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 18 febbraio. Info nel CPI di Carbonia.

CAPOTERRA

Il comune di Capoterra assume per il cantiere 1 operaio specializzato di macchine operatrici complesse con mansione di escavatorista, 1 ingegnere civile o titolo equipollente con mansioni di coordinatore di unità operativa. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 21 febbraio. Info nel CPI di Assemini.

TRIEI

Il comune di Triei assume per il cantiere 2 manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 16 febbraio. Info nel CPI di Lanusei.

SARULE

Il comune di Sarule assume per il cantiere 5 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi. Domande entro il 18 febbraio. Info nel CPI di Nuoro.

BOLOTANA

Il comune di Bolotana assume per il cantiere 5 braccianti agricoli, 2 muratori, 1 operatore alla motosega. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande entro il 17 febbraio. Info nel CPI di Macomer.

ARZACHENA

Il comune di Arzachena assume con selezione articolo 16, 2 Operai qualificati per le mansioni di Muratore, Elettricista, Falegname, Idraulico, Termoidraulico, Giardiniere e/o equipollenti. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 28 febbraio al 4 marzo. Info nel CPI di Olbia sede decentrata Palau.

CAGLIARI

L’Enas assume con selezione articolo 16, per diverse sedi in Sardegna, 8 esecutori tecnici idraulici. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 28 febbraio al 9 marzo. Info nel CPI di Cagliari.

SESTU

Il comune di Sestu assume con selezione articolo 16, 2 operatori amministrativi. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 21 febbraio al 2 marzo. Info nel CPI di Assemini.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere Lavoras comune Illorai. Info nel CPI di Ozieri

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comunale Montresta. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere comune Bosa. Info nel CPI di Cuglieri

LEGGE 68

ORISTANO. 1 Elettricista impiantista

Un’azienda cerca per la sede di Oristano 1 elettricista impiantista iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 21 febbraio al 4 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Amministrativo

L’Inail cerca per la sede di Cagliari 1 amministrativo iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena, Senorbì, Carbonia, Iglesias, Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 21 febbraio al 14 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

SESTU. 1 Operatore ecologico addetto alla raccolta e spazzamento manuale

Un’azienda cerca per la sede di Sestu 1 operatore ecologico addetto alla raccolta e spazzamento manuale iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà di apprendistato. Domande dal 14 al 24 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

UTA. 1 Manovale Edile

Un’azienda cerca per la sede di Uta 1 manovale edile iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 14 al 24 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

SESTU. 1 Addetto sicurezza

Un’azienda cerca per la sede di Sestu 1 addetto sicurezza iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 14 al 24 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

SESTU. 1 Addetto recruiting

Un’azienda cerca per la sede di Sestu 1 addetto recruiting iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 14 al 24 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

VILLACIDRO. 1 Impiegato amministrativo commerciale

Un’azienda cerca per la sede di Villacidro 1 impiegato amministrativo commerciale iscritto alle liste della legge 68 articolo 8 nei CPI di Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 14 al 25 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

OLBIA. 1 Impiegato amministrativo

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 impiegato amministrativo iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 10 al 21 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

PORTO TORRES. 1 Elettricista

Un’azienda cerca per la sede di Porto Torres 1 elettricista iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 16 al 28 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

OLBIA. 1 Operatore fast food

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operatore fast food iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 7 al 18 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Operaio edile specializzato (Muratore – Escavatorista)/Operaio edile generico

Un’azienda cerca per i cantieri su tutto il territorio regionale 1 operaio edile specializzato (muratore – escavatorista)/operaio edile generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 14 al 25 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

ALGHERO. 1 Operaio/Aiuto assemblatore linea di produzione serramenti

Un’azienda cerca per la sede di Alghero 1 operaio/aiuto assemblatore linea di produzione serramenti iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 10 al 20 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

OLBIA. 1 Aiuto commesso

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 4 al 14 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 7 impiegati addetto amministrazione del personale per azienda con sede a Sestu. Info nel CPI di Cagliari

Elenco ammessi 1 aiuto commesso per azienda con sede a Terralba. Info nel CPI di Oristano

Elenco ammessi 1 impiegato addetto call center per azienda con sede a Sestu. Info nel CPI di Cagliari

Elenco ammessi 1 commesso per azienda con sede a Sestu. Info nel CPI di Cagliari

I SEMINARI OLINE DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI CAGLIARI cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

Scrivere un buon curriculum vitae nell’era digitale. Informazioni e strumenti per scrivere in autonomia un cv valorizzante, 16 febbraio ore 10

Mettersi in proprio per ripartire Informazioni e strumenti per fare i primi passi, 18 febbraio ore 10

Orientarsi al Programma Garanzia Giovani Una guida alle opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35, 24 febbraio ore 10

Come passare dall’idea al progetto d’impresa Informazioni e strumenti per progettare con il Business Model Canvas, 25 febbraio ore 10

CPI NUORO aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it

I rapporti di lavoro subordinato e gli incentivi alle assunzioni: Panoramica sulle principali tipologie di contratti di lavoro subordinato, sgravi contributivi ed incentivi economici, 15 febbraio ore 10

Legge 68/99: Preselezioni e Avviamenti a selezione: modalità di partecipazione, 15 febbraio ore 16

Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva, 17 febbraio ore 10

Orientarsi verso il futuro: Supporto alla scelta formativa, universitaria e professionale, 17 febbraio ore 16

L’offerta formativa: catalogo regionale e Copia, 21 febbraio ore 10

SelfiEmployment: Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, 22 febbraio ore 10

Tecniche della attiva ricerca del lavoro, 22 febbraio ore 16

Personal Model Canvas: creare il proprio progetto professionale allineandolo con le proprie risorse, capacità e personalità, 23 febbraio ore 10

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 24 febbraio ore 16

La conoscenza di sé e l’importanza di un percorso di orientamento nella costruzione del proprio progetto professionale, 28 febbraio ore 10

CPI OLBIA aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it

Le tecniche di ricerca attiva del lavoro, 18 febbraio ore 10

La Web Reputation: identità online/offline, 25 febbraio ore 10

Il colloquio di lavoro: strategie per affrontare il processo di selezione, 4 marzo ore 10

CPI QUARTU SANT’ELENA aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it

Cercare Lavoro online: il cambiamento è adesso, suggerimenti, siti internet, strategie e modalità efficaci per la ricerca del lavoro, 18 febbraio ore 10

Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti on line ai cantieri comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 21 febbraio ore 10

C.V. : Principali regole ed errori da evitare per un C.V. vincente, 22 febbraio ore 10

Io sono, come mi presento a un colloquio di lavoro. Prepararsi alla selezione: atteggiamento vincente, suggerimenti e strategie, 23 febbraio ore 10

Il mondo del lavoro, oggi e domani- Mercato del lavoro e occupazione in Sardegna. Le nuove professioni. Le competenze delle nuove professioni di oggi e del futuro, 25 febbraio ore 10

Programma Garanzia Giovani; in cosa consiste, quali requisiti, come aderire, quali sono le misure previste dal programma, 28 febbraio ore 10