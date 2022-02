Carceri, Deidda (FDI): Dal Governo Conte a quello Draghi – Allarmi inascoltati e promesse a vuoto

“Questa mattina ho partecipato alla conferenza stampa dei Sindacati della Polizia Penitenziaria che hanno proclamato lo stato di agitazione e, insieme al consigliere regionale, Fausto Piga, ho portato la nostra solidarietà e sostegno”; dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI;

“Dal 2018 – spiega Deidda – ho denunciato la situazione critica, se non drammatica, delle carceri sarde che ho visitato. Da Uta a Oristano, ad Is Arenas e Isili: mancanza dei direttori e delle principali figure apicali, assunzioni tardive e non sufficienti a coprire il fabbisogno; la necessità di spazi adeguati per carcerati con problemi psichici; problemi isolani legati alla sanità, ma anche di carattere nazionale, come far scontare, in Patria, la pena ai detenuti stranieri; la tutela legale per i poliziotti penitenziari; strumenti adeguati come la bodycam e, in caso di accuse, l’anonimato parziale sulla stampa senza la necessità di veder sbattere in prima pagina il mostro ancora prima di venir giuficato dagli organi competenti”;

“Abbiamo portato in Parlamento, inoltre, senza ottenere risposta, la necessità di recuperare il carcere di Iglesias e rilanciare le colonie penali. Altro argomento la possibilità di poter accedere, per il comandante della polizia penitenziaria, al ruolo di Direttore”, conclude Deidda.