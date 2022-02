7 Marzo – Fabrizio Barca a Cagliari per due eventi dedicati al contrasto sulle disuguaglianze

Al mattino, a partire dalle 11:00 al Lazzaretto di Cagliari si parlerà di contrasto alle disuguaglianze in educazione e del valore delle esperienze di luogo per orientare le politiche pubbliche.

Al pomeriggio, a partire dalle 18:30 a Sa Manifattura si parlerà di diseguaglianze nelle diverse dimensioni di genere, ambiente e razza con la presentazione del libro di Fabrizio Barca “Disuguaglianze Conflitto Sviluppo, la pandemia, la sinistra e il partito che non c’è. Un dialogo con Fulvio Lorefice”.

Cagliari, 23 febbraio 2022 – Un inizio di settimana denso di contenuti grazie ai due incontri organizzati da Malik ETS, l’Associazione nata nel 2004 in Sardegna con l’attitudine alla collaborazione, alla costruzione di reti e alla contaminazione dei linguaggi espressivi, che lunedì 7 marzo ha chiamato a raccolta esperti, operatori della cultura e della scuola e amministratori, per parlare, al mattino, del contrasto alle disuguaglianze in educazione e del valore delle esperienze di luogo per orientare le politiche pubbliche; e nel pomeriggio della stessa giornata per parlare di disuguaglianze nelle diverse dimensioni di classe, genere, ambiente e razza.

GLI INCONTRI

Ore 11:00 – Centro Culturale Lazzaretto di Cagliari in via dei Navigatori, 1

Alleanze educative – Esperienze a confronto – un incontro promosso da Malik ETS nell’ambito delle attività di disseminazione e networking del progetto “Skillellé. Pronti per il mondo”, avviato nel 2018 insieme a numerosi partner pubblici e privati (tra cui il Comune e la città metropolitana di Cagliari) per contrastare la povertà educativa nella fascia 14- 17 anni, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i Bambini. La mattinata, organizzata in collaborazione con Fondazione Carlo Enrico Giulini, Accademia del Buon Gusto, Lazzaretto di Cagliari, Cooperativa Sant’Elia, 2003, Orientare s.r,l., Cantine Antigori e il contributo di Banca d’Italia, nasce come momento di confronto sulla dimensione educativa e le pratiche di mutualismo nelle politiche di sviluppo locale. L’iniziativa prende le mosse dalla pubblicazione del Rapporto di ricerca “Patti Educativi Territoriali e percorsi abilitanti” – promosso dal Forum Disuguaglianze e Diversità – che individua 15 casi in Italia (tra cui Skillellé) dai quali far emergere raccomandazioni e azioni possibili per un cambiamento positivo delle politiche pubbliche per l’infanzia e l’adolescenza. Quattro esperienze pattizie locali, introdotte da Barbara Cadeddu, si racconteranno con l’obiettivo di contribuire a produrre conoscenza, apprendimenti istituzionali e orientare la definizione di adeguate politiche integrate per il contrasto alle disuguaglianze in educazione: Skillellé (Laura Pisu – Malik ETS e Federica Palomba – Centro di Giustizia Minorile per la Sardegna), Outsiders (Marta Chessa, Panta Rei Sardegna coop. soc. e Massimo Spiga, Dirigente ICS Santa Caterina), RigenerAzione (Claudio Zasso – Coop. sociale la Carovana onlus e Mauro Tuzzolino – Manager dello sviluppo locale), Patto Educativo di Comunità Cagliari-Pirri (M. Laura Manca – Presidente della Municipalità di Pirri e Valentino Pusceddu – Dirigente ICS Pirri 1-2). Seguirà una tavola rotonda coordinata da Maria Nevina Satta, Direttore Generale di Fondazione Sardegna Film Commission, con Fabrizio Barca, già Ministro per la coesione territoriale e co-coordinatore del Forum DD, Marco Rossi Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini (soggetto attuatore del Fondo per il Contrasto della povertà educativa minorile) e Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale. L’accesso è garantito fino al raggiungimento della capienza massima. Per info e richiesta partecipazione scrivere a segreteria@associazionemalik.it .

Ore 18,30 – Sala eventi, 1 piano – Sa Manifattura – Viale Regina Margherita, 33

Presentazione del libro “Disuguaglianze Conflitto Sviluppo. La pandemia, la sinistra e il partito che non c’è. Un dialogo con Fulvio Lorefice” di Fabrizio Barca – incontro con l’autore promosso da Malilk ETS e Donzelli Editore in collaborazione con OpificioInnova e Libreria Edumondo. Inoltre, con la moderazione della giornalista Paola Pintus, interverranno Barbara Argiolas – CEO di Tools e consulente strategico territoriale, Ester Cois – ricercatrice in Sociologia dell’Ambiente e Delegata Pro-Rettorale per l’Uguaglianza di Genere dell’Università di Cagliari, Roberto Murru – Direttore generale di Area Blu S.p.A., società in house del Comune di Imola e della Città Metropolitana di Bologna, Stefano Rombi – ricercatore in Scienze Politiche e Sociali e assessore ai Lavori pubblici,Urbanistica, Bilancio del Comune di Carloforte e Laura Stochino – insegnante e attivista, tra i fondatori dell‘Associazione Culturale Antonio Gramsci Cagliari. L’Ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, su https://www.eventbrite.it/e/268147655857.

«La politica è stata sospinta a trasferire e nascondere le decisioni nella “tecnica”. Lo ha fatto come se si potesse ignorare che dietro ogni decisione c’è sempre anche un giudizio di valore. Possiamo renderlo esplicito, questo giudizio, facendone il cuore del processo democratico, elettivo e deliberativo. Oppure possiamo nasconderlo, raccontando che non ci sono alternative. Qui sta l’origine della sfiducia diffusa. Qui il cambiamento radicale da compiere, attraverso pubblico dibattito, conflitto, alleanze, compromessi. Questi sono i passi del cambiamento, della svolta radicale di cui c’è bisogno. Per affrontare, per intersecare le quattro forme di subalternità da cui emanciparsi: di classe, di genere, di razza e ambientale». Fabrizio Barca

I libri di Fabrizio Barca si potranno acquistare in sala presso il bookshop temporaneo di Edumondo.

Eventi gestiti secondo le misure per il contrasto alla diffusione del virus Sars Cov 2.