È tutto pronto per la cerimonia di premiazione del 62° Premio Ozieri di Poesia e Letteratura Sarda che si svolgerà nella doppia modalità, sia in presenza che in streaming.

Gli appuntamenti

– nuovamente in presenza, con ingresso libero, domenica 20 febbraio nel Teatro Civico “Oriana Fallaci”. Orario di inizio alle 16,00

– in diretta web sul canale YouTube dedicato alle 16,30, una formula già sperimentata l’anno scorso, che ha allargato la platea e raggiunto un pubblico davvero vasto. La diretta sarà visibile su: https://www.youtube.com/watch?v=j5bdkXuAAQs

Quest’anno si vuole puntare ancora di più su una manifestazione più rapida nei tempi e adatta ad una fruizione attraverso lo streaming.

Giuria e Ospiti

Presieduta da Dino Manca, professore di Linguistica e filologia italiana e di Letteratura e filologia della Sardegna all’Università di Sassari, si è impegnata a fondo per selezionare le opere vincitrici nelle tre sezioni Poesia Sarda Inedita “Antonio Sanna”, Prosa “Angelo Dettori” e Tra Poesia e Cantigu “Antoni Cubeddu” e l’alto numero di componimenti unito all’elevata qualità hanno reso più arduo il compito.

Saranno ospiti della serata il campione olimpico Filippo Tortu e la cantante/attrice Rossella Faa, entrambi premiati con riconoscimenti speciali.

La conduzione della serata è stata affidata all’artista Claudia Aru che presenterà in sardo e riceverà il via dal presidente Vittorio Ledda e dal segretario Antonio Canalis che faranno gli onori di casa insieme a Marco Fenudi, direttore artistico.

Le opere premiate saranno lette dai protagonisti del circuito Poetry Slam per la sezione Poesia Sarda Inedita, dalla Compagnia Fueddu e Gestu per la sezione Prosa e dal cantante Emanuele Bazzoni – accompagnato dal chitarrista Nino Manca – per la sezione Tra Poesia e Cantigu.

Altri contributi musicali arriveranno dal musicista sassarese Simone Sassu.

Elenco premi e riconoscimenti

SEZIONE POESIA SARDA INEDITA «ANTONIO SANNA»

Primo premio: Pier Giuseppe Branca di Cheremule/Sassari – Enas de sos enatos

Secondo Premio: Giuseppe Tirotto di Castelsardo – Passaghji

Terzo Premio: Gigi Angeli di Palau – Cuncordu ‘e mudines

PREMIO SPECIALE «TONINO LEDDA» – Rotary Club Ozieri: Franco Piga di Romana – Sa briga

PREMIO SPECIALE «FRANCO MARONGIU» – Lions Club Ozieri: Maria Tersa Rosu di Lula/Orosei – M’assinzas sa ‘este

SEZIONE PROSA «ANGELO DETTORI»

Primo premio: Giancarlo Secci di Nurri/Quartu Sant’Elena – Unu sulitu de canna

Secondo Premio: Luca Mele di Ploaghe – Su ballu de sas animas biadas

Terzo Premio: Gonario Carta Brocca di Dorgali – Chicchia

PREMIO SPECIALE Speciale «Panathlon Club Ozieri»: Sandro Biccai di Sindia – Sa medaglia

SEZIONE TRA POESIA E CANTIGU «ANTONI CUBEDDU»

Primo premio: Domenico Angelo Fadda di Thiesi – Si ti mancan sos fiores

Secondo Premio: Maria Sale di Chiaramonti – Los biso cun bon’ispera

Terzo Premio: Rachel Falchi di Sassari – Frinas de beranu

PREMIO SPECIALE «BEATA VERGINE DEL RIMEDIO»: Dante Erriu di Silius – A Srabadori Murgia Niola

I RICONOSCIMENTI

1. Rossella Faa, cantante e attrice: TROFEO “Provincia di Sassari”, per un gruppo che valorizzi e tramandi la tradizione etnomusicale o teatrale della Sardegna.

2. Filippo Tortu, campione olimpionico di atletica: TROFEO “SALVATORE PUGGIONI” (Guerriero nuragico): offerto dall’omonimo laboratorio orafo Sassarese, per una personalità ozierese o del territorio che si sia distinta nel campo della cultura, dell’impegno sociale, dello sport.

3. Francesco Cossu, noto Zizzantoni: TROFEO “CULTURA OZIERI”, offerto da Pro Loco Ozieri, per una personalità sarda che si sia particolarmente distinta nel campo della cultura, della comunicazione sociale attraverso la televisione e la stampa, come scrittore, critico ed esperto musicale.

4. Giangabriele Cau: TROFEO “CITTÀ DI OZIERI”, per una personalità sarda che si sia particolarmente distinta come attore, comico, cabarettista, personaggio sportivo o nel mondo della cultura.

5. Floriana Me: TROFEO “AMIGOS DE SU PREMIU OTIERI”: offerto dai soci e dal Comitato organizzatore del Premio Ozieri, per una personalità, fisica o giuridica, che abbia contribuito alla crescita, sviluppo ed evoluzione degli scopi ed obiettivi dell’Associazione culturale stessa.

Dal 1956 ad oggi il percorso di crescita del Premio Ozieri è stato costante e a buon diritto si può ritenere il più importante e longevo della Sardegna e tra i primi in Italia. L’opera di tutela della lingua sarda in tutte le varianti ha portato l’Associazione ad avere un patrimonio letterario di inestimabile valore tanto che qualche mese fa è stato dichiarato dalla Direzione Generale Archivi della Soprintendenza Archivistica della Sardegna “di interesse storico particolarmente importante” e conseguentemente, posto sotto tutela.

Canali e contatti

