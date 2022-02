Meteo Giovedì 17 Febbraio: Piogge sparse sui settori occidentali

SABATO: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su litorale occidentale, interne settentrionali e rilievi nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale orientale, litorale meridionale e interne meridionali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mari mossi o molto mossi.

