Quattro incontri per imparare a conoscere e difendere la vita delle nostre coste. In programma anche escursioni per diventare protagonisti della ricerca scientifica.

Operazione Foca Monaca – Al via la seconda parte del progetto

Quattro incontri per imparare a conoscere e difendere la vita delle nostre coste. In programma anche escursioni per diventare protagonisti della ricerca scientifica.

Ora si fa sul serio, è tempo di un impegno in prima persona da parte dei cittadini per contribuire ad un grande lavoro di squadra.

L’associazione EARTH GARDENERS, da anni impegnata in azioni mirate alla conservazione della biodiversità negli ambienti originari e nella salvaguardia delle culture locali, prosegue nel suo lavoro di sensibilizzazione avviato a settembre dello scorso anno, per preparare e favorire il ritorno in Sardegna di uno dei mammiferi a maggiore pericolo di estinzione, la Foca monaca.

I quattro incontri “Per saperne di più”, in programma ad Oristano nei mesi di febbraio e marzo, sono parte integrante del progetto ideato e organizzato dall’associazione, in collaborazione con la Cooperativa Diomedea e la LIPU, patrocinato dal Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena, dall’Area Marina Protetta di Capo Carbonara a Villasimius e dal comune di Oristano, assessorati alla Cultura e all’Ambiente.

advertisement

Le attività seminariali e i laboratori saranno ospitati, in presenza, alla biblioteca comunale di Oristano, e trasmessi in diretta webinar sulle pagine Facebook dell’associazione Earth Gardeners (https://www.facebook.com/earthgardeners) e della libreria di Sassari Messaggerie sarde (https://www.facebook.com/messaggeriesarde) a partire dal 4 febbraio (dalle 16 alle 19) con l’incontro “La Citizen Science: i cittadini protagonisti della ricerca scientifica“.

Il percorso formativo è stato ideato per formare cittadini consapevoli che, pur non operando nel settore scientifico, vogliono acquisire competenze nella raccolta e nell’analisi di dati, nell’osservazione scientifica di fenomeni naturali e nella loro elaborazione.

Seminari, laboratori e attività sul campo impegneranno i partecipanti in modo diretto nell’osservazione e nello studio delle aree territoriali individuate per scoprire, attraverso le pratiche ormai internazionalmente diffuse e definite col nome di Citizen Science, come organizzare un’attività scientifica partecipata, condivisa e volontaria per creare dei network permanenti sul territorio, coinvolgendo le comunità locali.

I cittadini verranno formati per diventare delle vere e proprie sentinelle nei territori di appartenenza, anche grazie alle attività sul campo programmate sui litorali italiani. In Sardegna sono previste escursioni il 13 e il 26 febbraio e il 13 e il 27 marzo sui litorali dell’oristanese, del sassarese, del nuorese e del cagliaritano.

I quattro incontri formativi vedranno la partecipazione di scienziati ed esperti, tra i quali Elena Valsecchi, ecologa molecolare e docente di Zoologia dei Vertebrati Marini all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Luigi Bundone, grande conoscitore della Foca monaca, cultore della materia all’Università Ca’ Foscari di Venezia e presidente dell’APS Archipelagos Italia, Franca Zanichelli, già direttore del Parco Regionale del Taro e del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Rosario Balestrieri, presidente dell’associazione ARDEA di Napoli e membro del CAPE della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e Emilio Baldaccini, già docente di Zoologia, Anatomia Comparata e Etologia dell’Università di Pisa e responsabile scientifico di EARTH GARDENERS.

Agli appuntamenti possono partecipare cittadini adulti, docenti e studenti che abbiano compiuto i sedici anni. La presenza congiunta di cittadini con diverse esperienze e di docenti servirà ad integrare i diversi saperi e ad arricchire i materiali che verranno prodotti.

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 2 febbraio 2022 , contattando il numero 3201503543 o scrivendo a info@earthgardeners.it.

La partecipazione è gratuita. Il programma completo degli incontri, moderati da Carlo Milia, biologo, formatore e divulgatore scientifico, socio e membro del direttivo di EARTH GARDENERS, è disponibile sul sito dell’associazione al seguente link:

https://www.earthgardeners.it/2022/01/10/per-saperne-di-piu/