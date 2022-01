FSI-USAE: “Nel contratto sanità si erge un nuovo muro”

FSI-USAE: “Nel contratto sanità nuovo muro per frenare l’avanzata di infermieri, professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione e un tetto per schiacciarle verso il basso.

Il Segretario Generale della Fsi-Usae, Adamo Bonazzi, nel corso dell’incontro con i quadri dell’organizzazione è intervenuto spiegando i termini della proposta che Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nursind e Nursing Up stanno trattando in Aran per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro ed evidenziano come la stessa sia l’ennesimo raggiro nei confronti degli infermieri e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La proposta in tre punti

La proposta base infatti ad oggi prevede, in sintesi, un sistema di classificazione professionale con il superamento delle attuali categorie con la creazione di 5 aree: Area degli Operatori Ausiliari (in cui affluirebbe il personale appartenente alle attuali ctg. A e B), Area degli Operatori (ctg. B livello economico BS), Area degli Assistenti (ctg. C), Area dei professionisti della salute e dei funzionari (ctg. D, comprensiva del livello economico DS) e, soprattutto, un’Area del personale di elevata Qualificazione (che sarebbe vuota nella fase iniziale).

advertisement

Il raggruppamento dei profili professionali appartenenti alle 5 aree in 3 ambiti professionali: Sanitario, Socio sanitario e infine Amministrativo, tecnico e professionale. Le progressioni economiche all’interno delle aree avverrebbero attraverso una procedura selettiva con una attribuzione di differenziali economici di professionalità da intendersi come incrementi stabili, con priorità di progressione per il personale che abbia maturato: 10 anni di esperienza professionale senza aver mai conseguito progressioni economiche 25 anni di esperienza professionale e che abbia conseguito fino a due progressioni economiche.

Un sistema di incarichi articolati in tre tipologie: Incarichi di posizione; Incarichi di funzione organizzativa; Incarichi di funzione professionale; che sarebbero graduati in base alla complessità (complessità base, complessità media, complessità elevata).

La reazione sfavorevole di FSI-USAE