“Tali e Quali” è al secondo appuntamento, con novità in giuria

Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, che ha visto come vincitore uno straordinario "Claudio Baglioni" interpretato da Igor Minerva con "La vita è adesso", torna "Tali e Quali" Edizione 2022, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Carlo Conti e in onda sabato 15 gennaio alle 21.25. Le star del quotidiano con talenti fuori dall'ordinario Protagonisti saranno ancora 11 artisti "non professionisti", scelti dalla redazione per la loro grande somiglianza con i personaggi musicali che interpretano, cantando rigorosamente dal vivo. Sul palco degli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma si alterneranno grandi big della musica nazionale e internazionale: Noemi, Shakira, il Trio Lescano, Elisa, Mario Biondi, Orietta Berti, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, gli Abba, Ultimo e Renato Zero. Malgioglio stella della giuria In quest'ultimo caso l'imitatore si è guadagnato il posto nel corso della prima puntata, durante la selezione dell'"Ascensore", dove, in pochi secondi, alcuni candidati hanno la possibilità di convincere la giuria a sceglierli come "titolari" nella puntata successiva. Chi sarà il vincitore che parteciperà alla finalissima del 29 gennaio? Chi riuscirà a conquistare più voti dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa, che prenderà il posto di Biagio Izzo? Tutti i protagonisti sono seguiti dal team di grandi professionisti di "Tale e Quale Show": dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, e dai "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e dalla "actor coach" Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. "Tali e Quali" è su Facebook e Twitter con l'hashtag #taliequali e #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it.