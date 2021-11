Natale 2021 – Idee regalo per ogni gusto

Natale 2021. In tutto il territorio nazionale il Natale viene vissuto con ardore e gioia, complici le usanze e le tradizioni che ogni regione italiana rievoca in questo periodo dell’anno.

Quando si avvicina il 25 dicembre però si è sempre indecisi su cosa regalare e con difficoltà si riesce ad optare per idee regalo originali e utili. Ecco quindi, di seguito, tre idee per accontentare qualsiasi persona.

Cesti natalizi – L’aria di festa passa dalla tavola

Acquistare dei cesti natalizi on line è il modo più veloce e pratico per puntare a un’idea regalo utile ai fini consumistici e dall’ampia scelta di prezzi. Regalare un articolo di questo tipo significa essere certi che il dono verrà utilizzato, tanto che a seconda dei prodotti contenuti al suo interno, potrebbe essere motivo di aggregazione e condivisione insieme ad altri amici e parenti. Solitamente i cesti natalizi infatti sono ricchi di cibi e bevande, come: pasta, confetture, marmellate, olio, vino e altri prodotti scatolati che variano da confezione a confezione, solitamente a tema “regionale”, ovvero basato sulle prelibatezze di una determinata area geografica italiana.

Questa idea regalo bizzarra e a tratti casereccia, è perfetta sia in ambiti lavorativi che amichevoli. Sono molte infatti le aziende che decidono di festeggiare il Natale con i propri dipendenti, donandogli delle ceste di prodotti tipici locali. Quest’ultime possono avere forma tradizionale o essere costituite da cassette di legno o scatole di cartone rigido, utili non solo come raccogli oggetti ma anche per arredare la stanza in cui vengono poste.

Chi è interessato a questo articolo è bene che si rivolga a rivenditori professionali, con vasto assortimento di prodotti. I venditori più organizzati offrono anche la possibilità di unire un bigliettino augurale al cesto, con testo scelto direttamente dal cliente. In caso di acquisto online, comodo e rapido, la consegna avviene generalmente a mezzo corriere e direttamente al domicilio del destinatario nell’arco di 24/48 ore, eccezion fatta per le spedizioni estere.

Stelle di Natale – La pianta tipica del periodo natalizio

Un altro regalo tipico del periodo natalizio è la stella di natale, ovvero una pianta a cui è collegata una leggenda molto particolare. Si narra che in una notte di Vigilia una bambina si recò in chiesa per festeggiare la nascita di Gesù, ma in quanto povera fu guidata da un angelo a raccogliere dei fiori spontanei da portare in dono al bambinello. Nel momento in cui adagiò i fiori sull’altare essi si trasformarono in una pianta mai vista prima, dai fiori rosso acceso e con la forma di stella.

Vischio – Mille auguri diversi in un solo rametto

Anche il vischio è una pianta molto commercializzata a Natale, esso infatti simboleggia protezione, amore e fortuna. Viene regalato con l’intento di essere collocato sulla porta di casa, come forma di buon auspicio per chi ci abita. La tradizione inoltre vuole anche che gli innamorati si bacino sotto il vischio per allontanare le negatività e per mantenere salda la coppia per lungo tempo.