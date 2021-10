Tramando s’innova, a Biella la seconda tappa

“TRAMANDO S’INNOVA”

É Biella la seconda tappa del progetto di Cooperazione Nazionale tra GAL dal 1 al 3 Ottobre 2021

Progetto di Cooperazione nazionale transnazionale tra GAL Misura 19.3.1 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Lana, opportunità o scarto? Da quanto emerso dall’analisi del comparto produttivo laniero italiano, sono state rilevate criticità per gli allevatori ovini nella gestione del “prodotto lana” per cui è difficile riuscire ad ottenere una giusta remunerazione dalla vendita, anzi nella maggior parte dei casi sono costretti subirne gli onerosi costi di smaltimento, poiché la lana è equiparata a rifiuto speciale.

Oggi più che mai, le imprese artigiane del comparto sono in difficoltà nell’utilizzare la lana prodotta in loco per la realizzazione dei manufatti tradizionali, questo a causa degli elevati costi di lavorazione e dello scarso pregio dei filati prodotti con essa.

Altro passo importante evidenziato dallo studio consiste nelle opportunità che derivano dagli studi sulle proprietà chimico-fisiche della lana di pecora e usi nuovi e alternativi, come nel caso della bioedilizia.

Si è partiti da qui per gettare le basi del progetto di Cooperazione Nazionale Transnazionale Tramando s’innova, che vede il GAL Barigadu Guilcer della Sardegna come capofila e che ha come partner il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e il GAL Quattro Parchi Lecco Brianza della Lombardia, l’Agenzia Lane d’Italia e l’Istituto di Biometeorologia Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR); finanziato con la Misura 19.3.1. del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Regolamento (CE) n. 1305/2013.

Tramando s’innova ha preso il via in Sardegna lo scorso agosto, quando i partner si sono riuniti e hanno dato vita, in occasione di TESSINGIU Mostra dell’Artigianato Sardo a Samugheo, nell’oristanese, al convegno 100% LANA ITALIANA || Ambiente || Sostenibilità || Economia. Il programma della prima tappa del progetto di cooperazione ha visto i partecipanti dei GAL impegnati nell’educational tour alla scoperta delle realtà imprenditoriali locali del comparto laniero.

La seconda tappa di Tramando s’Innova sarà a Biella, l’occasione di incontro questa volta è la V Edizione della Mostra Nazionale dell’Alto Artigianato – Fatti ad Arte, ospitata negli storici Palazzi La Marmora e Ferrero, nel Polo Culturale Biella Piazzo.

La formula rimane la stessa, il 2 ottobre ancora spazio al confronto e alla condivisione in occasione del Convegno “100% LANA ITALIANA || Ambiente || Sostenibilità || Economia” (Programma in allegato) un’unione d’intenti, tra i diversi attori della filiera, per dar voce a un comparto in forte difficoltà.

I partecipanti dei Gal partner saranno coinvolti anche questa volta in un educational tour che li condurrà alla scoperta delle più importanti realtà imprenditoriali del biellese, il fil rouge del progetto è quello dello scambio delle buone pratiche e del confronto tra territori, che per quanto distanti tra loro sono accomunati dalle stesse problematiche.

Ci sarà inoltre l’opportunità per loro, di esporre i manufatti di pregio provenienti dai tre territori dei Gal, all’interno della mostra Fatti ad Arte, nella sala delle Colonne di Palazzo La Marmora.