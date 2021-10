Le Assassine tornano in libreria con due nuove uscite editoriali

Un ottobre ricco di impegni per la casa editrice Le Assassine, che dopo aver ricevuto due menzioni al Festival Internazionale Giallo Garda per La casa al civico 6 di Nela Rywikova e Scelte sbagliate di Susana Hernandez, è in uscita con due nuovi libri: "Il bianco e il nero" e "Crimini di prima classe"

Un ottobre ricco di impegni per la casa editrice Le Assassine, che dopo aver ricevuto due menzioni al Festival Internazionale Giallo Garda per La casa al civico 6 di Nela Rywikova e Scelte sbagliate di Susana Hernandez, è in uscita con due nuovi libri: Il bianco e il nero della scrittrice algerina Amal Bouchareb per la collana Oltreconfine – un viaggio magico, ma con sorpresa finale, tra Torino-Algeri e ritorno – e Crimini di prima classe, un vintage che ci riporta alle atmosfere del Titanic, autrice Elizabeth Gill.

“Ci è piaciuto pubblicare in contemporanea questi due libri – ha spiegato l’editrice Tiziana Prina – perché significativi delle nostre due collane: una che tratta le scrittrici contemporanee e l’altra quelle del passato. Ma esiste un altro legame tra i due romanzi: in entrambi il personaggio principale è un pittore.

Anche se non potrebbero essere più diversi, entrambi sono alla ricerca di qualcosa. Lyes Madi, il protagonista de Il bianco e il nero è alla ricerca dell’ispirazione per il suo quadro perfetto, mentre Benvenuto Brown di Crimini di prima classe è alla ricerca di un assassino che turba i sonni dei passeggeri della nave di crociera. Quale dei due sia più intrigante sarà il lettore a deciderlo”.

Il 14 ottobre, poi, è la data di uscita nei cinema de La padrina, il film di Jean-Paul Salomé che vede come protagonista Isabelle Huppert e che è stato tratto dal libro di Hannelore Cayre, tradotto e portato in Italia da Le Assassine come La bugiarda.

Infine, prima della partenza per la Fiera del libro di Francoforte, un posto immancabile per trarre ispirazione per i prossimi libri da pubblicare, Le Assassine saranno presenti al Salone del Libro di Torino con due eventi in programma: uno venerdì 15 ottobre alle ore 17.15 con lo scrittore Massimo Tallone in cui si parlerà di storia del giallo al femminile; l’altro incontrò sarà sabato 16, sempre alle ore 17.15, con l’autrice Amal Bouchareb.