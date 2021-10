Carbonia. 32enne finisce in carcere per maltrattamenti in famiglia

Per maltrattamenti in famiglia si può giungere anche all’arresto. Stamattina a Carbonia i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Gip, nei confronti di un 32enne del luogo, di fatto domiciliato ad Iglesias, disoccupato con precedenti denunce a carico. Egli si era reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e anche di quello di lesioni personali continuate e aggravate, ai primi del mese di settembre appena trascorso, in danno della convivente 52enne, commessa.

L’arrestato al termine della notifica dell’atto e della redazione dei verbali inerenti a quanto accaduto è stato tradotto da militari presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un amore manesco e aggressivo dunque, se lo vogliamo chiamare amore, forse tollerato inizialmente dalla donna, che ha dovuto poi rivolgersi ai carabinieri per interrompere una spirale che l’avrebbe potuta condurre in un’intolleranza condizione di prostrazione e di assurda sudditanza, con palesi rischi anche per la propria incolumità personale.