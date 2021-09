A Nuoro nasce l’Associazione “Stazione Garibaldi”

“Ringrazio l’associazione ‘Stazione Garibaldi’ per l’invito a partecipare al Question Time di sabato pomeriggio, un’occasione per discutere insieme e confrontarci sui temi caldi che riguardano la politica nuorese e non solo”. Così Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, tra i partecipanti al secondo appuntamento della nuova associazione “Stazione Garibaldi”. All’evento “Question Time – Consiglier* rispondono”, moderato da Francesco Pitirra e in programma sabato 18 settembre alle ore 18 nella sede di Corso Garibaldi 195 a Nuoro, saranno presenti anche Natascia Demurtas e Carlo Prevosto, consiglieri comunali del PD nel capoluogo barbaricino. L’accesso all’evento è libero e sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass.

“Si tratta di un’iniziativa lodevole e che merita supporto – aggiunge Roberto Deriu –, considerato che riporta i rappresentanti ad una discussione e un confronto diretto con gli elettori e con tutti i cittadini. Un modo efficace per spostare il confronto dalle posizioni personali di fazione ai contenuti e al lavoro che effettivamente viene svolto quotidianamente dalle istituzioni”. L’associazione “Stazione Garibaldi”, il cui evento inaugurale è in programma per la giornata di venerdì 17 settembre (ore 18), si prepara così al suo secondo appuntamento di un calendario ricco di eventi, mirati ad approfondire le tematiche politiche, culturali e sociali sia a livello locale che regionale.