Il Sindaco: a Quartucciu troppa disobbedienza.

A dichiarare l’emergenza del non rispetto delle norme e regole anti Covid-19 è il sindaco di Quartucciu, che, avvilito, si affida ai social media per sottolineare l’importanza di rimanere in casa.

Troppa disobbedienza

Pietro Pisu, sindaco di Quartucciu, si affida alla tecnologia per parlare “face to face” con i suoi cittadini. Si sa, le attività mediatiche, oramai, sono le più rapide e quelle che si espandono con più facilità anche tra i giovani, obiettivo principale del sindaco.

advertisement

Pisu rende noti i dati relativi alla situazione pandemica, stimando il numero dei positivi in continua crescita, addirittura parla di un raddoppio nel giro di pochi giorni.

I dati fanno riflettere, ma devono far riflettere tutti quanti, unanimemente.

La richiesta del sindaco non ha più filtri, stare in casa è, ora, l’unica soluzione per fronteggiare la gravità della situazione, per uscire prima dalla crisi e per poter tornare alla normalità della vita.

Lucia Locci