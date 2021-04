De Luca: “A inizio autunno sarà vaccinata tutta la Campania”

“In Campania abbiamo dovuto affrontare due criticità: la prima è relativa alla mancanza di forniture di vaccini, la seconda è quella della mancanza di personale per la campagna di vaccinazione”.

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid.

Durante il suo monologo il governatore chiede trasparenza e in particolare che sia indicato, accanto al numero dei vaccini consegnati in Italia, anche quale tipo di vaccino è stato distribuito a ogni regione: “Noi abbiamo avuto poche dosi di Moderna”, sottolinea De Luca prima di commentare con orgoglio la mobilitazione e la disponibilità degli ultimi giorni da parte di medici di ogni tipo, nel complesso circa 13mila, che potrebbero essere presto utilizzati per fare le somministrazioni nei 140 hub vaccinali sparsi sul territorio regionale.

“Questo – afferma l’inquilino di Palazzo Santa Lucia – ci dà la possibilità di moltiplicare il numero dei cittadini che vacciniamo. Dobbiamo fare 70mila inoculazioni al giorno. Per inizio autunno – conclude De Luca – vacciniamo tutti i campani”.

(ITALPRESS).