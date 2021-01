Dalla mezzanotte dello scorso 10 gennaio 2021 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Fible, rapper svizzero e componente del collettivo 387 Rage, intitolato Diavolo.

“Il concetto dietro questo brano, nato come un pezzo funky, è quello di un brano leggero, non troppo complesso, a tratti quasi scherzoso”, spiega Fible. “La produzione, a cura di DJ Sheezah, è stata come un level up per la traccia, andando perfettamente ad allinearsi con quello che intendevo trasmettere. Con questo pezzo ho voluto mostrare la mia versatilità a livello artistico, andando a distaccarmi da quello che ho pubblicato nei miei recenti freestyle su Instagram.”

Le vibrazioni funky e ballabili del singolo si oppongono e allo stesso tempo amalgamano con la storia raccontata: Fible è protagonista di un incontro soprannaturale con il diavolo, al quale chiede consiglio per distinguersi da tutti gli altri insieme alla sua musica.

Il brano vanta la produzione strumentale di DJ Sheezah (Goldeneye Studio), è stato registrato presso il 387 Studio ed è stato mixato e masterizzato da Patrick “Wave” Carinci (Wave Shuttle Studio).

BIO

Fible, nome d’arte di Tommaso Caccia, è un rapper svizzero nato nel 1999 a Locarno, comune del Canton Ticino situato sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore.

Durante il suo percorso artistico è riuscito a dimostrare la sua capacità nella scrittura e nell’adattarsi a differenti generi musicali, optando per il suo preferito: il Rap.

Dopo aver pubblicato tre freestyle sulla pagina Instagram del collettivo 387 Rage, di cui fa parte insieme ad Abis e Yeshu, ha finalmente reso disponibile il suo nuovo singolo.

Diavolo è il titolo del brano, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.