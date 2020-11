idealo Private Network, la rete di affiliazione privata che fa guadagnare i siti partner promuovendo i piccoli e medi negozi online.

idealo – portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi – annuncia idealo Private Network (iPN), la rete privata di affiliazione da oggi disponibile anche per gli e-shop italiani.

Il lancio della nuova iPN conferma l’impegno di idealo a fornire strumenti innovativi per lo sviluppo del mercato dell’e-commerce e sostenere la crescita degli oltre 50 mila negozi registrati sulla piattaforma internazionale[1]. e, in particolare, delle piccole e media realtà che si sono affacciate all’e-commerce solo recentemente, spinte dalle disposizioni per far fronte alla pandemia di COVID-19 che hanno fatto calare drasticamente i numeri delle vendite offline nel 2020[2].

Con oltre 145 milioni di offerte aggiornate e 30 mila negozi registrati sul proprio portale italiano, idealo rappresenta un partner affidabile per publisher ed e-shop, ma anche una vetrina di interesse per i consumatori italiani che sulla piattaforma trovano non solo i grandi store ma anche i medi e piccoli negozi locali e, grazie alla comparazione dei prezzi, possono scegliere tra proposte diversificate e promozioni per risparmiare sugli acquisti.

La nuova idealo Private Network offre ai siti partner registrati una serie di vantaggi esclusivi,oltre a strumenti utili e intuitivi:

Grande visibilità grazie al brand idealo

Accesso alla maggior parte dei prodotti presenti sul mercato online

Remunerazione combinata di Lead & Sales, vale a dire una fonte di guadagno interessante e veloce grazie a tassi di conversione superiori alla media

Feed individuali di prodotti (con 3 immagini), compresi i cosiddetti deal feed con offerte aggiornate quotidianamente

Pannello di controllo individuale con informazioni in tempo reale sul traffico per seguire ogni clic del cliente e transazione

Materiale pubblicitario in grado di generare molti clic. È il caso, per esempio, del generatore di link testuali e dei widget

Modelli individuali di monetizzazione basati sulla prestazione

Tracciamento affidabile attraverso tecnologie first-party e in-app

Supporto rapido da parte del team di idealo.it

Tutti i siti partner registrati alla iPN potranno beneficiare, infatti, di un supporto personalizzato indipendentemente dal traffico generato su idealo. Inoltre, tramite idealo, potranno sostenere anche i piccoli e medi siti di e-commerce, ma con un alto potenziale di acquisizione clienti, contribuendo al rilancio dell’economia.

Non solo, la presenza di idealo in sei mercati europei permette di offrire ai siti partner che faranno parte della nuova rete privata l’accesso immediato a nuovi mercatiper promuovere e far crescere relazioni strategiche di marketing di affiliazione.

“idealo è da sempre impegnata a cercare nuove soluzioni e strumenti per veicolare agli e-shop nostri partner traffico di qualità – ha dichiarato Filippo Dattola, Country Manager di idealo per l’Italia – La nostra piattaforma si pregia di essere una vetrina diversificata di grandi catene e soprattutto di medi e piccoli negozi, molti dei quali hanno solo recentemente aperto al commercio online. È un valore unico perché si ampliano le possibilità di scelta per i consumatori che, come dimostrano i nostri dati, spesso trovano negli e-shop locali offerte anche più convenienti. Crediamo che la nuova idealo Private Network possa essere un’ulteriore opportunità per queste realtà che potranno così beneficiare di una nuova rete di affiliazione per acquisire traffico e crescere con noi online”.

L’accesso alla nuova idealo Private Network è da subito disponibile a questo link: https://partner.net.idealo-partner.com/app/index.html#/register?mid=88292&locale=ita&logo=1

A proposito di idealo

idealo è un comparatore prezzi con oltre 145 milioni di offerte di oltre 30.000 negozi online.

L’azienda viene fondata a Berlino nel 2000 e da allora è cresciuta costantemente. Dal 2006 entra a far parte del gruppo editoriale Axel Springer SE (editore anche di Bild Zeitung). Attualmente è presente in Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, con sei portali nazionali. Nel corso dei suoi primi 20 anni di attività ha ricevuto eccellenti recensioni e ha vinto numerosi test condotti da enti autorevoli e indipendenti impegnati nella tutela dei consumatori. Nel 2014 ha ottenuto dall’ente di certificazione tedesco TÜV Saarland il marchio di “comparatore certificato” per la qualità delle informazioni reperibili sul portale e le misure a protezione dei dati degli utenti. idealo mette a disposizione dei propri utenti centinaia di test sui prodotti e opinioni di altri utenti, non limitandosi ad offrire un servizio di comparazione per individuare i prezzi più convenienti, ma ponendosi anche come una guida autorevole e imparziale allo shopping on-line con schede tecniche, filtri di ricerca avanzati e recensioni di esperti. Oltre 800 persone provenienti da quasi 40 nazioni lavorano nella sede di Berlino. idealo è una partecipazione di maggioranza di Axel Springer SE.

Compara, compra, risparmia!

Per maggiori informazioni: www.idealo.it

[1] Oltre all’Italia, idealo è presente con un proprio portale di comparazione prezzi nei seguenti paesi: Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria.

[2] eMarketer (Maggio 2020). Retail & Ecommerce Sales, Italy.