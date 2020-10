Somma Vesuviana: riapertura degli uffici comunali

“Oggi riaprono tutti gli uffici comunali di Somma Vesuviana. Erano stati chiusi in quanto, in seguito ai controlli effettuati, un dipendente comunale era risultato positivo alla Covid: si era trattato di un caso maturato al di fuori dell’ambiente municipale; immediata la sanificazione di tutti gli ambienti. Resteranno invece chiusi gli uffici dell’ASL che riapriranno mercoledì. Le scuole, al momento, non riapriranno prima del 30 di ottobre”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Video: Immagini Comune 002.

Giovani e Covid-19

“È importante sottolineare che tra i positivi registrati a Somma Vesuviana abbiamo giovani di 15-16 anni. Dunque l’appello è rivolto ai genitori – ha proseguito Di Sarno – e a voi ragazzi: rispettate le norme con mascherina all’aria aperta, igienizzazione delle mani e distanziamento. I controlli non mancano ma i 15 vigili urbani sono pochi”.

L’appello dei parroci

“Cari giovani, siate responsabili e ricordate che il mondo non gira solo attorno a noi stessi – ha dichiarato Padre Nicola De Sena, chiesa di San Domenico di Somma Vesuviana – ma è fatto di relazioni e le relazioni sono belle e autentiche soprattutto se si vivono con responsabilità. Non abbiate paura di indossare la mascherina e di essere controcorrente perché vale di più la nostra salute, la nostra vita, piuttosto che l’immagine che vogliamo dare di noi stessi”.