“RETREAT SARDEGNA”, da venerdì 9 a lunedì 12 ottobre per vivere il benessere firmato Natked a 360 gradi. Tutto a Is Molas, una location da sogno situata nel sud della Sardegna.

Natked www.natked.com è un metodo unico, con approccio olistico al Wellness per sviluppare una maggiore consapevolezza del corpo, renderlo più energico ed eliminare tensioni e rigidità che si accumulano nel tempo.

Nasce con questo obiettivo l’idea di RETREAT SARDEGNA: una formula salute, benessere e sport esclusiva, da vivere a Is Molas immersi in oltre 550 ettari di natura, per rigenerarsi completamente. Un viaggio unico alla ricerca dell’equilibrio mente-corpo, perfetto per staccare la spina e godere, anche ad ottobre, delle meraviglie della Sardegna.

TRAINING – THERAPY – MEDITATION sono i tre focus del Retreat: allenamento, terapia e meditazione si fondono in un percorso unico, 8 ore di pratica e relax in una cornice magica.

Il soggiorno presso il comfort hotel 4 stelle di Is Molas Resort prevede :

Venerdì

Check-in & Relax

Sabato

Mattina: NATKED TRAINING (2 ore)

Pomeriggio: NATKED THERAPY MEDITATION (2 ore)

Domenica

Mattina: ESCURSIONE PASSEGGIATA

ROMANA con meditazione in spiaggia

(4 ore) – Pomeriggio: Relax

Lunedì

Check-out

Is Molas Resort, ha proposto per l’intera stagione 2020 svariate novità tra cui la formula firmata NATKED che proseguirà per tutto il mese di ottobre : un percorso di allenamento funzionale che consiste nell’abbinare le tecniche di potenziamento alle attività sportive creative, alle arti marziali, ai setting di danza e allo yoga.

Le pratiche yogiche, le danze antiche e le tecniche di lotta tradizionale, ne hanno ispirato il movimento, donando forma energetica e fascino al metodo, che si sviluppa attraverso tre stili diversi: Elements, che attraverso l’uso sempre più consapevole del movimento mira a restituire eleganza ed equilibrio al corpo; Flow, un insieme di setting atletici in sequenza per migliorare fluidità e flessibilità; Strength, esercizi mirati per migliorare forza e resistenza.

Is Molas Resort è un complesso residenziale di lusso di cui fanno parte il comfort hotel 4 stelle con il suo apprezzato ristorante Le Ginestre, il Circolo Golf Is Molas, un campo 27 buche riconosciuto tra i migliori d’Europa, e l’esclusivo Pool Club “LA19”.

Il team “Wellness by NATKED” è a disposizione con 2 istruttrici Yoga, 1 posturale e pilates, 3 massoterapisti e personal trainer, pronti a regalare una indimenticabile experience attraverso percorsi mirati:

COACHING&WELLNESS STYLE

INDIVIDUAL un percorso strutturato sui diversi livelli della salute. Un’esperienza globale, curata nel dettaglio, misurata sui bisogni della persona. Il lavoro è costituito da attività che stimolano corpo e mente a gestire e scaricare stress e tensioni accumulate dal corpo. Un percorso fisico ed intellettuale, scientifico e spirituale.

COUPLE&KIDS il programma di coaching seguito in duo (con il partner o con i figli) assume un ruolo di interesse energetico e psicologico importante, per mettersi in gioco e confrontarsi in un percorso di educazione al benessere.

EXPERIENCE WALK

MEDITIATION IN POLARIS passeggiata panoramica all’interno del parco naturale di Is Molas. Un’esperienza a contatto con la natura dedicata alla meditazione dinamica.

PASSEGGIATA ROMANA percorso panoramico sullo scenario meraviglioso della baia di Chia attraverso la macchia boschiva sarda. Un’esperienza dedicata al training del cammino, all’emozione del movimento libero, della meditazione e del respiro.

TRAINING NATKED

Individuale – il metodo Natked ideato sulle caratteristiche uniche della persona

Duetto – allenamento personalizzato in coppia

Gruppi Elements & Yoga – il metodo Natked si sposta nei giardini a bordo piscina per dare continuità all’esperienza dell’allenamento

EXPERIENCE TRAINING

Gruppi Elements & Yoga – la vera esperienza del metodo Natked, amplificata dalla magia del territorio. Per chi vuole godersi il vero carattere di Is Molas e vivere un’esperienza unica sul Green centrale del golf, prima e dopo le gare.

A disposizione degli ospiti di Is Molas anche massaggi miofasciali, energetici e sportivi.

www.ismolas.it

Per info e prenotazioni: tel. 070 9241006 | ismolashotel@ismolas.it