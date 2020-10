Coronavirus, oltre 31mila nuovi positivi con 215mila tamponi. Altre 199 vittime

ROMA – “Oggi non ci sono buone notizie, siamo a circa 31mila casi e 199 decessi, 95 terapie intensive in più, con numero di tamponi 215mila. Fare più tamponi però non significa fare reale tracciamento dei casi, non si riesce quindi a controllare meglio”.

Lo ha detto il professore Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, nella conferenza stampa organizzata dal ministero per la cabina di regia della situazione epidemiologica in Italia. Nella giornata di ieri i nuovi positivi erano stati 26.831 mentre i decessi erano 217.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it