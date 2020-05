“La scultrice di luce”: è online il video ufficiale di Marco Malatesta

Il singolo: “La scultrice di luce”

«Il brano è dedicato all’arte della fotografia e a chi sa scolpire luce con un piccolo gesto. È stato ispirato dalla figura della fotografa Tina Modotti, artista meravigliosa e attivista dei primi del Novecento» commenta il cantautore abruzzese.

«Ho accolto con emozione e rispetto la sfida di realizzare un video musicale che parla di fotografia – afferma Fabrizio Catarinozzi. – Nasco come fotografo e so quante infinite sfumature si celino dentro ogni immagine e in questo caso dentro ogni nota e ogni parola scelta dal cantautore – conclude il regista. – Il mio intento è stato quello di coniugare e armonizzare l’arte della fotografia con la seduzione della musica, tentando di farmi io stesso “scultore di luce”».

L’album: “Il burattino di stelle”

“La Scultrice di luce” è il nuovo singolo estratto dal disco “Il Burattino Delle Stelle”. Questo lavoro discografico rappresenta una tappa importante del percorso artistico del cantautore abruzzese, che ha raccontato nel suo canale YouTube, per la rubrica “I Ganci del Burattino”, la genesi delle nove canzoni, che compongono l’album e le sensazioni vissute nell’ascolto dei dieci dischi fondamentali, che lo hanno influenzato durante la creazione del suo ultimo lavoro discografico.

Ad anticipare l’uscita del disco ad ottobre 2019 è stato il singolo “Svegliati” di cui è disponibile il video:

“Il Burattino Delle Stelle” è un album cantautorale moderno, in cui musica e parole si accompagnano in una danza fatta di storie e personaggi, dove gli umori si incrociano con gli amori e le sensazioni con i profumi della migliore musica italiana.

Questa la tracklist del disco:

“L’Epulone” “La Scultrice di luce” “L’Amore è voce” “Svegliati” “Il Burattino delle stelle” “Comete” “Paolo e Francesca” “L’amante delle accordature” “Caravaggio”

Marco Malatesta: note biografiche

Marco Malatesta nasce ad Avezzano nel 1973 e vive a Carsoli (AQ). Cantautore e autore, inizia a scrivere all’età di 15 anni producendo nel 1993 un demo con l’attuale manager Mauro D’Angelo, avviando un percorso che lo porterà nel 2001 a produrre “Beziers”, il primo disco autoprodotto.

All’attivo circa 200 concerti nel Centro Italia; autore di un libro di poesia dal titolo “Ser M’Anima” nel 2011 e di monologhi teatrali.

È autore e produttore della rubrica “I Ganci del Burattino” sul canale Youtube Malatesta, dove narra la genesi de “Il Burattino Delle Stelle” e le sensazioni vissute nell’ascolto dei dieci dischi fondamentali, che lo hanno influenzato durante la creazione del disco.