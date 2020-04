Movimento Sudisti Italiani (MSI): “La Cina chieda scusa all’Italia e al Mondo intero” 

Chiedere scusa è un gesto di responsabilità, di civiltà, di vicinanza e di rispetto nei confronti di coloro che, in Italia e in altri Paesi, hanno perso la vita. Devono solo chiedere scusa, nient’altro. Non comprendiamo, inoltre, il perché molti politici e giornalisti italiani hanno timore quando si parla della Cina. Noi crediamo che la Cina e i cinesi siano determinanti per il futuro dell’umanità e, per tale ragione, non dobbiamo averne paura, ma fargli comprendere l’errore commesso affinché non lo ripetano più.