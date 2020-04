Primavera del Coaching AICP 2020: 150 ore gratuite di coaching online

L’obiettivo della Primavera del Coaching è quello di far conoscere e diffondere il metodo del coaching sul territorio nazionale con eventi di promozione e divulgazione. Quella di quest’anno è una primavera speciale, per molti difficile, e in questo stato d’incertezza ci si ritrova costretti a guardare al nostro futuro con occhi diversi.

Il Coaching Club Sardegna, come tutti i Coaching Club AICP delle altre Regioni, ha deciso di dare il proprio contributo creando l’evento online “Mi sono portato la primavera dentro.”

Primavera del Coaching AICP 2020: gli obiettivi

Lo scopo è quello di favorire il superamento di questa delicata situazione attraverso percorsi di coaching specifici. Analisi delle risorse, valorizzazione del potenziale e gestione degli stati emotivi, con lo sguardo rivolto al domani, sono alcuni dei temi centrali che i Coach di AICP Sardegna ritengono essenziali per agevolare l’attraversamento di questa fase della vita.

Cosa si può fare concretamente con un coach?

Utilizzare questo periodo per vivere al meglio il presente imparando a rallentare e ad ascoltarsi per prepararsi al futuro prossimo che ci aspetta, esplorando i propri desideri per farli “germogliare” e trasformarli in obiettivi concreti.

Il Coaching Club Sardegna mette a disposizione, tramite i suoi coach, 150 ore totali di coaching in modalità online.

Come associazione abbiamo scelto di portare questo progetto nazionale anche nel nostro territorio per contribuire con il metodo del Coaching a dare un senso a questa condizione di chiusura forzata, trasformandola in un momento di riscoperta di fondamentali valori sociali, tra cui lo spirito di solidarietà.

