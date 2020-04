Piano di Sviluppo Rurale: gravi ritardi dei pagamenti delle annualità pregresse

La CIA Nord Sardegna esprime preoccupazione per i ritardi accumulati nei pagamenti delle pratiche di contributo delle annualità pregresse del PSR.

Il problema delle pratiche bloccate – ha spiegato il presidente della CIA Nord Sardegna Michele Orecchioni – riguarda in maniera generalizzata tutte le misure del PSR della Regione Sardegna. Per citarne alcune – ha sottolineato Orecchioni – sulla Misura 10 sono stati accumulati ritardi tra i due e i tre anni e i pagamenti, molto spesso, non sono coerenti con quanto richiesto. Per la Misura 14, il benessere degli animali, alla quale aderisce la maggior parte delle aziende ovi caprine, non c’è stato ancora alcun pagamento per il 2019 e gli allevatori oggi stanno presentando le domande per l’annualità 2020. Per il cosiddetto “primo insediamento”, che ha spinto nel 2017 numerose aziende a mettersi in gioco e investire talvolta i risparmi di famiglia, vede numerosi beneficiari non liquidati per carenza di risorse. I beneficiari attendono da ormai tre anni. Il crescente malcontento degli agricoltori deve spingere verso un’azione forte da parte dell’amministrazione e della politica per un intervento immediato al fine garantire i fondi destinati agli agricoltori in tempi brevi, importante parte del bilancio.