Oristano. Voucher-buoni spesa comunali, entro il 24 aprile la regolarizzazione delle domande incomplete

I cittadini che hanno fatto richiesta dei voucher – buoni spesa comunali e che hanno presentato le domande senza la necessaria documentazione allegata, in forma incompleta o irregolare hanno tempo fino a venerdì 24 aprile per integrare le istanze per Priorità 1 e 2.

Dopo tale data il Comune provvederà a soddisfare le domande presentate dai cittadini che rientrano nella Priorità 3.