Oristano. Dal Comune 200 sim card agli studenti per la didattica a distanza

“Dirigenti e docenti delle scuole cittadine hanno segnalato la difficoltà di alcuni alunni a partecipare alla didattica a distanza attivata dalle scuole in conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto, perché sprovvisti di dispositivi informatici e connessioni internet linea dati – spiega l’Assessore Sanna -.

Le scuole, in base agli indirizzi ricevuti a livello nazionale, al fine di favorire gli interventi di didattica a distanza si sono attivate per rendere disponibili in comodato d’uso gratuito gli strumenti multimediali, ma non sono in grado di fornire le sim card per traffico dati. Il Comune, sulla base della richiesta dei dirigenti scolastici, ha quindi stabilito un intervento per assegnare alle scuole 200 sim card da destinare agli studenti le cui famiglie allo stato attuale si trovano impossibilitate a far fronte a ulteriori spese rispetto a quelle più urgenti ed essenziali, come quella per la connessione internet necessaria per la didattica a distanza”.

“È responsabilità delle istituzioni rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da condizioni che possono determinare l’evasione dell’obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l’assolvimento – ricorda l’Assessore Sanna -. Dobbiamo garantire il diritto allo studio sostenendo gli studenti e le famiglie nei percorsi di istruzione riconoscendo pari opportunità di accesso a tutti, soprattutto in un momento come questo di particolare emergenza”.

Le 200 sim card saranno assegnate in comodato d’uso gratuito fino alla fine dell’anno scolastico 2019-2020.