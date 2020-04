Oristano, dal 4 maggio presentazione domande per contributi locazione

I destinatari dei contributi sono residenti a Oristano, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale. Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto” site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo.

Non sono ammessi ai benefici i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Non sono ammessi neanche i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

– Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

– Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il “reddito di cittadinanza”) nel limite dell’importo del canone sostenuto.

Le domande, indirizzate al Comune di Oristano e compilate sull’apposito modulo disponibile all’Informacittà, all’URP e sul sito istituzionale www.comune.oristano.it, potranno essere presentate dal 4 maggio al 29 maggio: a mano all’Ufficio Protocollo (ingresso secondario in Via Eleonora) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 18:30; mediante raccomandata A.R. indirizzata al Protocollo Generale del Comune di Oristano, Piazza Eleonora – Palazzo Campus Colonna; con Posta Elettronica ordinaria protocollo@comune.oristano.it o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it.

Gli uffici di Informacittà daranno assistenza per la compilazione della domanda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19.

Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.