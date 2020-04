Oristano. Consentiti di nuovo i giochi numerici “10 &Lotto”, “Millionday”, “Winforlife Vincicasa” e” Winforlife”

Lo stabilisce un’ordinanza del Sindaco Andrea Lutzu sulla base di una determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Dogane Monopoli che per gli esercizi per i quali non vige l’obbligo di chiusura prevede che dal 27 aprile 2020 possa riprendere la raccolta dei giochi numerici “10 &Lotto”, “Millionday”, “Winforlife Vincicasa” e” Winforlife” le cui estrazioni avvengano da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor.

In linea con la stessa determinazione la ripresa è consentita per i giochi numerici le cui estrazioni avvengano da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor, purché l’acquirente e l’esercente si impegnino a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro e l’uso di mascherine.