1° maggio House Concert su Radio Matherland e Street Cafe’

Venerdì prossimo, cantanti e cantautori si daranno appuntamento su Radio Matherland per un pomeriggio dedicato alla musica. Il programma audio video sarà trasmesso sia sui canali ufficiali di Radio Matherland, su facebook e youtube, che su quelli dello Street Cafè di Omar Pintus e Maria Luisa Denurra.

L’inizio è fissato alle ore 17.30 ed oltre ai due direttori artistici Carlo Pieraccini e Roberto Acciardo, si esibiranno: Domenico Bazzoni, Sheila Casu, Elena Delussu, Gavino Depalmas, Francesca Farina, Roberto Fois, Giuseppe Gadau, Alessio Paddeu, Pier Piras, Antonio Poddighe, Puccio Pulino, Fabrizio Sanna, Raniero Satta, Leonardo Soliveras, Emanuele Tavera e Marta Tedde. La regia video sarà curata da Luciano Marengo. Tutti gli artisti fanno parte del gruppo #iorestoacasaesuono #buonalaprima.

“L’idea nasce dopo una chiacchierata con Roberto Acciaro all’indomani di alcune dirette fatte su internet con Radio Matherland – ha detto Carlo Pieraccini – Tutto parte da #iorestoacasaesuono #buonalaprima , così abbiamo deciso di festeggiare il Primo Maggio così come avremmo fatto stando in una situazione di normale libertà. Il motivo per il quale lo facciamo è quello di stare insieme in spensieratezza per superare questo periodo di isolamento casalingo con la speranza che tutto finisca il prima possibile”.