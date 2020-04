Nel Social Pro League trionfa la Paganese

La vincitrice indiscussa di questa edizione e la Paganese che inizialmente non era minimamente considerata la favorita per la vittoria finale, ma turno dopo turno ha dimostrato, grazie al supporto dei propri tifosi, di essere in grado di poter fronteggiare anche squadre più blasonate presenti nei tre gironi.

È stato un po’ come il Leicester di Claudio Ranieri quando inaspettatamente riuscì a vincere la Premier League, così la squadra di Pagani con la vittoria per 0-1 sulla Giana Erminio entrerà con pieno merito nell’Albo D’oro della Social Pro League. E’ la quarta volta che una squadra campana riesce a vincere il torneo!

Complimenti alla Paganese!

https://www.superscommesse.it/social_pro_league/tabellone/

E’ stata una bellissima stagione, sono stati tantissimi i tifosi che hanno votato quest’anno, ci vediamo la prossima stagione, per partite ancora più avvincenti!